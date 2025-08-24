¿Sistema habitual o defensa de cinco? Paunovic medita el plan de partido para meterle mano al Real Madrid

Es el reestreno soñado en cuanto a la repercusión y exposición delante del mundo, todos podrán ver al Tartiere cuando se pone colorido, aunque también es uno de los menos favorables si el objetivo es estrenar la cuenta de puntos. El Real Oviedo de Veljko Paunovic, pura ambición aunque sea un recién llegado, se enfrenta hoy (21.30 horas) a un reto mayúsculo con la visita del Real Madrid, en lo que para muchos será una fiesta por todo lo que significa el regreso a la competición principal después de todo lo vivido. Son los tres primeros puntos en juego en un Tartiere de Primera en los últimos 24 años y ni el entrenador ni sus pupilos quieren darlos por perdido. Fiesta, sí; pelea, también. Es difícil, sí, más aún a estas alturas, con una plantilla a medio construir, pero no renuncian los azules a su derecho a discutirle los puntos a todo un Madrid.

Paunovic mantiene un mensaje ambicioso, lo ha hecho desde minutos después de que cayera en Villarreal. Todo pasa por defender de forma mayúscula, eso está claro, pero también acertar con la pelota cando toque tenerla. Osasuna mostró un camino el martes, poniendo en problemas al Madrid, algo atascado, aunque sin inquietar a Courtois. Paunovic reconoce que es una referencia, pero en los ensayos semanales ha repetido más veces con el 4-2-3-1 que otra cosa. Sin embargo, tampoco es descartable que el serbio acabe abrazando el dibujo de 5 defensas, con la entrada de Oier Luengo como compañero de Costas y Calvo para defender con mayor acumulación de hombres.

Síntoma de que es un Oviedo en plena construcción está el hecho de que los tres fichajes completados esta semana han entrado en la lista de 25, de la que deben caerse aún dos hombres. A Bailly parece que aún le quedan sesiones para encontrar su punto de forma, mientras que Dendoncker y Brekalo cuentan desde ya. El belga apunta a titular, facilitado su acceso al once por las bajas en el medio. Reina está sancionado y Colombatto ha entrado en la lista de 25, pero sin entrenamientos con el grupo parece precipitado que pueda entrar en la convocatoria definitiva para esta tarde.

Si Paunovic da continuidad al 4-2-3-1, el equipo se parecería al de Villarreal, con un par de modificaciones: David Costas sustituiría a Luengo en el centro de la zaga y Dendoncker ocuparía el espacio dejado por Reina. Así, el equipo titular podría ser el formado por Aarón; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Rahim; Sibo, Dendoncker; Hassan, Ilic, Ilyas Chaira; Salomón Rondón. Completan la lista previa de 25: Moldovan, Luengo, Marco Esteban, Bailly, Omar Falah, Colombatto, Santi Cazorla, Ovie Ejaria, Brekalo, Brandon Domingues, Borja Sánchez, Álex Forés, Lamine y Fede Viñas. Tampoco es descartable que finalmente Paunovic opte por mayor seguridad defensiva y añada a Luengo en la ecuación. En tal caso, el del 5-4-1, el damnificado podría ser Hassan.

El Madrid quiere reafirmarse

En cuanto al Madrid, la cita le pilla a Xabi Alonso en pleno proceso de adaptación en un aterrizaje inusual en el fútbol. Porque tuvo el Mundial de clubes como primera experiencia, en lo que se suponía una continuación el curso pasado más que un estreno del actual, y recuperó el hilo tras un breve descanso con una pretemporada exprés de solo un par de amistosos -uno a puerta cerrada- antes de testarse ante Osasuna.

La cita ante los rojillos dejó un sabor agridulce. Parece dispuesto Alonso a trabajar más tácticamente el equipo, alejándose así de la gestión y la mano izquierda de Ancelotti, y de ahí que Osasuna se marchara del Bernabeu sin tirar entre los tres palos. Esa fue la parte positiva del estreno. La peor parte, el aspecto ofensivo. Se vio a un Madrid poco ágil en la construcción de la jugada, que solo fue capaz de anotar en un penalti ejecutado por su mejor futbolista, Mbappé.

El estreno dejó alguna duda y querrá el Madrid sacársela de cuajo en el Tartiere. El once podría ser el mismo que se enfrentó a Osasuna, con Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Arda Güler; Brahim, Mbappé y Vinicius. No es descartable que Alonso opte por refrescar su ataque con la presencia de Mastantuono, que contra Osasuna dejó detalles de lo que puede aportar a los blancos en tres cuartos de campo.

De confirmarse que se repite el guion del estreno, además del argentino, tendrá Xabi a su lado en el banquillo a Lunin, Mestre, Dani Carvajal, Alaba, Raúl Asencio, Rudiger, Fran García, Ceballos, Thiago, Rodrygo y Gonzalo.

El Tartiere será testigo con un ambiente de los de recordar. Con cerca de 31.000 espectadores dándole color a la previa y empujando a los suyos durante los noventa y pico minutos de fútbol. Si los azules quieren triunfar en el regreso, saben Paunovic y los suyos que tendrán que apoyarse en el empuje del Tartiere, que una vez más no fallará.