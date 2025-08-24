Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: "Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso"
"Hace tiempo que no veía a Santi y me ha emocionado", dijo el tolosarra
Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, analizó el choque contra los azules tras la goleada de su equipo. El tolosarra destacó el buen juego defensivo del Oviedo, pero indica que los blancos fueron "protagonistas". "Al final el ritmo era muy alto porque el Oviedo ha comenzado a atacar. Ha sido un partido serio y completo", dijo.
"A Santi le he dado un abrazo. Me he alegrado mucho de verle y tendría muy solicitada la camiseta. Lo que nos hemos dicho queda entre nosotros. Me he emocionado un poco porque sé el momento que está viviendo aquí en Oviedo después de la brillante carrera. No sé qué pasará en el futuro. El ambiente del Tartiere ha sido espectacular y los jugadores han dicho que el ambiente era precioso. Hace tiempo que no veía a Santi y me ha emocionado", zanjó el técnico blanco.
- La hoja de ruta del Real Madrid en Oviedo: llegará el mismo día del partido y pagará al aeropuerto de Asturias para poder irse esa misma noche
- Fallece el poleso Ramón Fernando García Gutiérrez, histórico ciclista máster que fue varias veces campeón de Asturias
- El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
- La defensa del principal sospechoso del crimen de Avilés pedirá su libertad: estos son los motivos
- Indra inicia su despliegue en Asturias: la multinacional empieza a fichar a un centenar de ingenieros para la planta de blindados del Tallerón
- Crónica de un Descenso Folklórico que asciende a lo más alto batiendo todos sus récods y con El Otero Team como ganador
- Así está siendo el Descenso Folklórico del Nalón: 41 embarcaciones, 7.400 participantes y casi 60.000 espectadores en Laviana
- Lunin regresa a donde fue feliz mientras piensa en sus minutos