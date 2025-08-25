El "a segunda" de Vini y la confusa peineta de Florentino que incendian la polémica del Oviedo-Real Madrid

El regreso del Real Madrid al Tartiere se quedó empañado por una acción en la recta final de Vinicius. El delantero brasileño del cuadro blanco fue protagonista por su actuación deportiva, pero también por una serie de gestos que no es la primera vez que realiza y que encendieron al Tartiere en los últimos minutos. El extremo hizo el gesto de mandar a Segunda al Oviedo tras los pitos que había recibido.

Por sorpresa, Xabi Alonso dejó en el banquillo al brasileño, que saltó al césped a falta de media hora para el final con una sonora pitada de todo el estadio. Vinicius asistió a Mbappé en el segundo y anotó el tercero. En ambas celebraciones, el brasileño celebró muy cerca de la grada rival y regresando a su propio campo hizo el gesto con los dos dedos de su mano mandando a Segunda al Oviedo. Una acción que todo el Tartiere le recriminó y que está dando la vuelta al mundo, recibiendo numerosas críticas en redes sociales. Una temporada nueva, pero mismo comportamiento del brasileño.

También está dando que hablar otor vídeo, esta vez en la previa del encuentro. En la llegada de Florentino al Tartiere, en su coche, el presidente del Madrid saluda a varios de los presentes. En el vídeo, de cuya veracidad se duda, se ve que primero levanta el pulgar, indicando que todo bien, pero después realiza una peineta, generando confusión sobre si era o no voluntaria, si era en serio o en broma, y, también, sobre a quién iba dirigida, si es que fue real. Nadie tiene muy claro la escena, incluso muchos se plantean que el vídeo pueda estar editado con Inteligencia Artificial.