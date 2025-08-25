Para la resaca, partidillo con el Vetusta con una novedad: Paunovic ya puede contar con un futbolista llamado a ser importante

Los titulares trabajaron en el gimnasio mientras que los suplentes se ejercitaron en un partido de entrenamiento

Fue una de las sorpresas en la convocatoria de Paunovic, porque lo esperado es que no fuera incluido su nombre en la lista final. Pero Santiago Colombatto estuvo en el banquillo contra el Madrid e incluso se le vio haciendo ejercicios de calentamiento. No llegó a estrenarse en la máxima categoría pero apunta a hacerlo en las próximas fechas. Superadas las molestias físicas que le han impedido hacer la pretemporada en condiciones, la recuperación de Colombatto promete darle más fuerza a una línea, la del centro del campo, a la que Paunovic sigue buscándole identidad.

Ayer, en la sesión celebrada en El Requexón que siguió a la derrota ante el Madrid, pudo verse un paso más en la recuperación del argentino. Los futbolistas con más minutos contra los blancos -los titulares y Hassan, que disputó la segunda parte entera- se quedaron en el gimnasio, con ejercicios de recuperación, pero los suplentes aprovecharon la sesión del lunes para un partidillo ante el Vetusta.

Y ahí se pudo ver a Colombatto compitiendo al mismo ritmo que sus compañeros, síntoma de que su puesta a punto marcha por el buen camino. De primeras, Paunovic usó un equipo formado por Moldovan; Lamine, Bailly, Marco Esteban, Omar Falah; Reina, Ejaria; Forés, Cazorla, Brekalo; y Viñas. Fue con el Vetusta con el que formó un Colombatto al que se le vieron buenas maneras con el balón. También Borja Sánchez, cuyo futuro está en el aire, formó de primeras con el filial mientras que Brandon Domingues, otro que no tiene asegurado su permanencia en la plantilla, participó más avanzado el partidillo.

Alternativas en el medio

Las buenas sensaciones con Colombatto son un alivio para un Veljko Paunovic que de atravesar serios problemas para formar su doble pivote tras caer en La Cerámica en el estreno pasa ahora a contar con alternativas en su libreta.

Kwasi Sibo y Dendoncker fueron los titulares ante el Madrid y a ellos se sima ahora Alberto Reina, que cumplido su encuentro de sanción, aspira a entrar en el equipo titular contra la Real Sociedad (sábado, 19.00 horas). Con Ejaria ya como uno más y si se une Colombatto de forma definitiva serían 5 pivotes los que pueden entrar en los planes de Paunovic a lo largo de los 90 minutos. La pizarra del serbio gana enteros en el medio, zona capital en sus planes.

