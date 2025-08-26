Las cámaras captan insultos racistas de dos aficionados en el Tartiere
Se escucharon tras el 0-1 de Mbappé y en el cambio de Vinicius
O. O.
La polémica sobre el Real Oviedo-Real Madrid no cesa. Las cámaras de “El día después”, en Movistar, han emitido unas imágenes en las que se escucha en dos ocasiones, el 0-1 de Mbappé y en el cambio de Vinicius.
Las imágenes mostradas en el programa revelan que dos aficionados, proceden de una sola voz en los dos casos, se dirigen a los jugadores del Madrid con un “Uh, uh, uh, uh”, imitando el sonido de un mono. La primera vez sucede en plena celebración de Mbappé, con los futbolistas blancos festejando el 0-1. La segunda es en el momento en el que Rodrygo es sustituido por Vinicius, que se convertiría en uno de los focos de la polémica por sus gestos con la grada.
El partido registró una entrada récord de 29.758 espectadores en el Carlos Tartiere y no había constancia de gestos racistas hasta la publicación de las imágenes por parte de Movistar. El Real Oviedo aún no se ha manifestado sobre lo ocurrido.
