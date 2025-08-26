El Oviedo reacciona a los insultos racistas a Vinicius: “Estamos investigándolo y si hay evidencias lo vamos a castigar”
El presidente carbayón, Martín Peláez, fue tajante al respecto: “Esta institución reprueba cualquier acto de racismo, machismo o discriminación de cualquier tipo. No lo vamos a permitir”
O.O.
Aún con la resaca del duelo ante el Madrid, el presidente del Oviedo, Martín Peláez, ha comparecido ante los medios en el espacio Córner Norte del Carlos Tartiere con motivo de la presentación del acuerdo de renovación de Alimerka con el club azul. El mexicano hizo referencia a los insultos racistas que un sector muy minoritario del estadio profirió, presuntamente, hacia Vinicius en la recta final del choque.
“Antes de atender a vuestras preguntas quería comentar sobre los actos de racismo vividos el pasado domingo en el Carlos Tartiere. Esta institución reprueba cualquier acto de racismo, machismo o discriminación de cualquier tipo. Estamos trabajando con la gente de seguridad y la policía para investigar que sucedió y si hay la mínima evidencia de que esto sucedió los responsables serán castigados porque no podemos tolerar esto. No estoy diciendo que haya sucedido porque aún no tenemos la evidencia, pero si llegó a suceder lo vamos a castigar. Ten por seguro que no vamos a permitir eso en ningún momento”, zanjó el presidente carbayón.
