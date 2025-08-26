Polémica en el Oviedo - Madrid: La Liga denuncia cánticos en el Tartiere insultando a Pedro Sánchez y el Fondo Norte lo desmiente
El informe realizado por la patronal recoge insultos al Madrid, a Vinicius y al presidente de España por parte de la afición carbayona, pero la grada de animación carbayona lo rechaza: “mienten”
Javi Viso
El Oviedo-Madrid sigue dando que hablar incluso dos días después de disputarse. Y cada vez menos por motivos deportivos. Como cada semana, La Liga ha emitido un informe de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia, en el que denuncia cánticos violentos y que incitan al odio por parte de la afición carbayona el pasado domingo.
La principal polémica se centra antes de que el balón comenzase a rodar en el Tartiere. “Justo antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada de animación de fondo norte, sector azul, identificados por encima de unas pancartas con los lemas "Los del 94" y "Ultras", entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Pedro Sánchez, hijo de puta"”, recoge el informe de La Liga.
Sin embargo, tal y como se puede observar en las imágenes, en ningún momento se vieron esas pancartas en el preámbulo del encuentro. Tras conocerse el informe, Fondo Norte ha respondido a través de sus redes sociales. “Mienten. No hubo cánticos políticos en una grada apolítica; tampoco se desplegaron esas pancartas el domingo. Entendemos que los tontos tengan que vivir de algo, pero, por favor, no a costa de la afición del Oviedo”, expresó en un comunicado.
La Liga también denuncia otros insultos procedentes de este mismo fondo. “En el minuto 39 de partido entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico "Puta Real Madrid, puta Real Madrid"”. Más adelante, en el minuto 74 “durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan, de una puta vez"”.
La patronal también recoge insultos a Vinicius tras simular y ver la cartulina amarilla en una acción en la que reclamaba penalti. “Tonto, tonto”, gritaba un sector del Fondo Norte, según dicho informe. Sin embargo, y pese a toda la polémica generada en las últimas horas alrededor de su figura, en su escrito, La Liga no menciona los posibles insultos racistas al futbolista brasileño. Esta mañana, Martín Peláez compareció ante los medios y explicó la situación. "Estamos investigándolo y, si hay evidencias, lo vamos a castigar", expresó.
