Goodbye Colloto: de un balonazo en plena cerveza en El Nora al Madrid en el Tartiere

Es sábado, 25 de agosto de 2007, y aquí estoy yendo en TUA para Colloto, ya que la directiva local ha solicitado a los seguidores oviedistas que nos desplazáramos en transporte público, dado que no tienen aparcamiento para dar cabida a todos los aficionados que vamos a presenciar este primer encuentro de liga en Tercera. Lo bueno es que no tengo que acercarme hasta taquillas a por la entrada, ya que en los bares de la localidad se venden las mismas a tan solo 10 euros.

He de ser sincero. Estoy un poco nervioso, por ser el primer partido de la temporada. Tengo ganas de ver a los nuevos fichajes, como Centrón, procedente del Alondras; Falo, del que habla maravillas la gente del Caudal o; Matías, un goleador procedente del Alcázar, al que dio clase mi madre en el Colegio de Riaño, así que me voy pronto para la única entrada de acceso al campo. Ya dentro, me sitúo en un fondo, detrás de la valla, donde apenas sí se ve el partido, ya que estamos unos detrás de otros, pues no existen gradas, ni en los fondos ni en un lateral. Aun así, 2.500 oviedistas y tifo con una decena de banderas y la pancarta de plástico "Nosotros si creemos. Adelante".

El partido está muy igualado, con empate al descanso. El "tiki taka" del equipo del "Lobo" Carrasco me genera dudas, no hay llegadas y el Colloto ha mandado una clarísima al palo. Todo cambia en la segunda parte. Un remate con la chepa de Meijide acaba en el fondo de la red y otro gol de Cervero nos están dando la victoria. Es el minuto 94, Stefan salta al césped y, en su primera ocasión, engancha una volea tremenda, pero ojo, que veo que el balón viene directo hacia mí, no puedo pararlo porque tengo la cerveza en la mano y… ¡Pummmmmm!

Han pasado 18 años y el balonazo de Stefan me ha dejado graves secuelas. Como la protagonista de "Goodbye Lenin", he estado aturdido durante todo este tiempo y acabo de despertar. Espero no haber quedado más tonto de lo que ya estaba. No lo parece, sigo siendo del Real Oviedo.

Mi primera idea, volver a ver al Oviedo ¡Qué menos! Me informan que, por fin, regresamos Primera e iniciamos el campeonato como local frente al Madrid. Una marea humana se dirige hacia el Tartiere, donde nos reunimos 30.000 espectadores, algunos de ellos pagando más de 200 euros por la entrada. Tifo espectacular para todo el fondo y el estadio al unísono, cantando el "Himno del centenario" de Melendi que, antes de sufrir las consecuencias del balonazo, recuerdo había compuesto una canción, de nombre "Volveremos", que no se sabía prácticamente nadie.

La emoción me invade al saber que Cazorla está jugando en el Oviedo y, además, hemos fichado jugadores de gran nivel, procedentes del Aston Villa y de la Fiorentina, entre otros. Pero enfrente, un Madrid que ya tiene 15 Champions y a algunos de los mejores futbolistas, a nivel mundial, nos mete tres, pese al buen hacer de los nuestros.

Esto es demasiado para mí. Demasiadas sensaciones, demasiados cambios, no ha concluido el encuentro y necesito una cerveza urgentemente. ¿Cómo? ¿Qué no se vende cerveza en el Tartiere? Me empiezo a marear otra vez y a echar un poco de menos Colloto.