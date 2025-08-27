Tres fichajes, un plazo y la ayuda de Jesús Martínez: así llega el Oviedo a los últimos días de mercado

El Oviedo apura los últimos días de mercado con una lista de deberes que se inicia en la defensa y se completa con la delantera. Tres son las piezas codiciadas por el club carbayón para completar una plantilla competitiva a las órdenes de Paunovic: lateral izquierdo, central y delantero. Cinco son los días restantes para que se cierre el mercado, el próximo lunes a las 23.59. Y 42 millones serán los que, según cálculos de Martín Peláez, se fijará el tope salarial del equipo azul. La dirección deportiva trabaja en los tres frentes, además de las salidas, y Jesús Martínez, activo como siempre al otro lado del océano, quiere echar una mano. Los últimos días de mercado se presentan apasionantes para los azules.

"El mercado está siendo muy movido, con una fase de impasse porque también hay que entender los tiempos. No nos podemos precipitar porque con un poco de paciencia pueden llegar los perfiles ideales y los que nosotros queremos. Por eso hemos esperado hasta la última semana para ver si se abren algunas posibilidades que tenemos en mente", explicó ayer Martín Peláez, presidente del Oviedo, la situación del club en el mercado, mientras cifraba en 42 millones de euros la cifra aproximada en la que se fijará el tope salarial. "Faltan que LaLiga valide algunos patrocinios, pero estaremos en esas cifras, estaremos entre los tres últimos seguro", añadió el mexicano.

Así, el Oviedo juega con los tiempos del mercado, para tratar de abaratar algunas operaciones. Porque el componente económico es muy importante para encajar todo en el tope. Para el lateral izquierdo, gusta desde hace días la opción de Javi López. Sin embargo, su alternativa también tiene algunas aristas. El Oviedo opta a la cesión del jugador de la Real, pero sin opción de compra y, además, el préstamo llevaría añadido una compensación en el caso de que no dispute un número determinado de partidos. Es esta parte la que menos le gusta al club azul, que entiende que, además, la operación podría tapar el crecimiento de un Rahim, destacado ante el Madrid, en el que el club ha puesto muchas esperanzas. No está descartada la vía de Javi López pero también se valoran otras alternativas.

Viejas aspiraciones

Como sucede en cada verano, la dirección deportiva trabaja con Jesús Martínez y el Grupo Pachuca, con una agenda más amplia centrada en el fútbol americano. De Martínez se espera algún movimiento en ayuda del equipo esta semana, y podría apuntar a la defensa. El dirigente valora en su cartera distintas opciones para reforzar el equipo, y no se olvida de su aspiración más ambiciosa del mercado: Kevin Lomónaco. El central sigue perteneciendo a Independiente y las magníficas relaciones del club argentino con Pachuca, que sigue pendiente de su futuro, facilitan los contactos. Pero el encaje económico sigue siendo complicado con un tope salarial tan apurado.

Y queda, por último la pieza para arriba. Un delantero que complemente lo que ya tiene Paunovic y que desde el club matizan que solo se podrá fichar si queda suficiente saldo en el tope. Parece, en todo caso, la operación por la que el Oviedo apurará al máximo los plazos.