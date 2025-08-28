Acuerdo entre el Real Oviedo y la Real Sociedad: Javi López llega cedido para el lateral zurdo
La operación está solo a falta de firma y Rahim ya tiene competidor en su puesto
El Oviedo sigue acelerando en la confección de su plantilla y, a falta solo de firma, Javi López será el undécimo fichaje de esta temporada. El lateral luchará con el puesto con Rahim, único integrante del carril zurdo hasta ahora y así Veljko Paunovic ve cumplida una de las demandas más importantes para competir esta temporada.
La Real Sociedad y el Real Oviedo ya han llegado a un acuerdo, tras unas largas negociaciones de las que informó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 16 de agosto, para un préstamo por esta temporada. La cesión, además, incluiría una penalización económica en el caso de que el zaguero no alcance un determinado número de minutos.
La llegada de Javi López, lateral con una proyección importante y con experiencia tras haber jugado en el Alavés y la Real las últimas temporadas supone un salto de calidad a la zaga y, además, completar el carril zurdo. La csión fue prioritaria para el Oviedo en los últimos tiempos, después de que se cayeran alternativas como la de Zanusi, por el intento del Oporto de cobrar traspaso. No siempre estuvo claro, sin embargo, el fichaje del canario, ya que el interés del Betis cuando parecía encarrilada su cesión `puso en jaque la operación. El conjunto verdiblanco, sin embargo, se retiró de la puja, dejando vía libre a los azules que ahora ven cumplido un objetivo prioritario del mercado.
Más movimientos
Tras cerrar el lateral, las dos operaciones pendientes se sitúan en el centro de la defensa y en la delantera. Para la zaga, Jesús Martínez apura las opciones por Kevin Lomónaco, una operación nada sencilla de encajar en los estrechos límites del tope salarial. Por eso, en las últimas horas ha crecido la opción de David Carmo, del Forest. Otra alternativa, de mejor encaje económico, es la de Cornelius, Del Olympique de Marsella.
