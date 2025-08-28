Brekalo revela el sueño que ha cumplido fichando por el Real Oviedo y por qué se siente orgulloso de vestir de azul siendo croata

Josip Brekalo (Zabreg, Croacia, 1998) lleva muy poco tiempo en Oviedo, pero sabe muchas cosas de un club que le ha permitido cumplir uno de sus grandes sueños como futbolista. También, a pesar de no haber jugado hasta ahora en la liga española, es capaz de entender muy bien el idioma. En su presentación prefirió hablar en inglés, aunque fue capaz de hacerle una precisión al traductor del Oviedo cuando estaba trasladando sus palabras a los asistentes. El nuevo extremo azul, que ya jugó 11 minutos ante el Madrid, quiere dejar huella en el club y en la ciudad.

¿Cómo están siendo sus primeros días en el Oviedo?

"Los primeros días están siendo muy buenos, estoy muy a gusto en Oviedo, los entrenadores y los compañeros me están ayudando a integrarme tanto en el club como en la ciudad. Lo que hizo el club el año pasado fue un gran logro, subir después de 25 años, así que estoy muy contento de estar aquí".

¿En qué banda prefiere jugar?

"A lo largo de mi carrera jugué un 70% por la izquierda, aunque es verdad que con la selección y algunos equipos he jugado más por la derecha, de joven jugaba mucho más por la izquierda".

¿Cómo se fraguó su fichaje?

"El primer paso fue hablar con el entrenador, me habló del proyecto, yo siempre tuve el sueño de jugar en España, por eso estoy muy agradecido de estar aquí para ayudar a este equipo a ganar partidos".

¿Cómo ve al equipo competitivamente?

"Es un equipo con mucha calidad, subir a Primera no es un logro fácil, para conseguirlo necesitas mucha calidad, además tengo la esperanza de que los nuevos fichajes puedan ayudar a subirla aún más el nivel".

¿Es consciente de los jugadores de su país que han pasado por Oviedo?

"He leído que Croacia es el segundo país que más partidos ha aportado al Oviedo, es un honor para mí seguir los pasos de grandes jugadores que han pasado por el Oviedo. Aquí han jugado grandes jugadores, como Jerkan o Prosinečki, que jugó después en el Barcelona; he escuchado que Jerkan está viviendo en Oviedo".

Roberto Suárez, a la izquierda, con Brekalo durante la presentación del nuevo jugador del Real Oviedo / Irma Collín

Tras las palabras del nuevo futbolista azul, Roberto Suárez, director deportivo azul, analizó cómo está el mercado y en qué condiciones se encuentra el Oviedo para cerrar las incorporaciones que necesita antes del fin del plazo. El asturiano advirtió de que es momento de tener cautela y no revelar nombres.

¿Cómo están las operaciones que tiene en marcha el Oviedo ahora mismo?

"Estamos muy encima de ellas, ahora mismo tenemos que estar en constante preparación, muy atentos a los giros que da el mercado, tenemos que estar muy encima de eso porque nosotros no tenemos mucha exigencia en cuanto a la salida de jugadores, pero sí hay otros clubes que necesitan para hacer esos movimientos la salida de alguien, nosotros en teoría no y eso nos hace que en principio poder ir más rápidos, pero hay jugadores que están valorando si esperar por otros clubes o venir aquí. Tenemos que estar encima para que acortemos esa espera o no, y buscar la mejor opción".

"No voy a hablar de nombres ni de jugadores, sabemos que ahora mismo ya no es bueno hablar de nombres, hay una opción A, B, C, cosas que puede estar más avanzada la A que la B, pero ahora no debemos hablar en qué estamos y en qué no".

Tienen 24 fichas, si entra más de un jugador tendrán que salir otros.

"Hemos dicho desde el principio que todo el mundo en el equipo sabe su situación y quiénes pueden salir, se está esperando para moverse o no moverse, pero vamos a traer jugadores y algunos tendrán que salir".

¿En qué situación está Brandon Domingues?

"Estuvo enfermo durante la semana, esto está empezando, nosotros tenemos que hacer la mejor plantilla posible, habrá jugadores que tendrán que salir, pero eso no quiere decir que vaya a ser él porque también tenemos que tener jugadores en las dos bandas, estar bien equilibrados en cuanto a recambios. El chaval está trabajando, intentando hacerse un sitio en el equipo".

Si juegan con cinco defensas, ¿se plantean tener cinco centrales en el equipo?

"No creo, tenemos claro que nuestra idea es tener cuatro centrales, si tiene que haber cinco habrá cinco, pero la idea es tener cuatro y que uno sea zurdo. A lo mejor cerrado el mercado tenemos cinco, pero dependerá del mercado. El mercado en la última semana es tan inesperado que pueden pasar cosas que no esperábamos".