David Carmo, undécimo fichaje del Oviedo: llega cedido con esta millonaria opción de compra

El undécimo fichaje ya es oficial, e incluso ya se ha calzado las botas, ha pisado el Carlos Tartiere y se ha entrenado a las órdenes de Paunovic. Puede que hasta entre en la convocatoria para el choque de mañana ante la Real Sociedad. David Carmo, central de 27 años, zurdo, la gran demanda de la dirección deportiva, llega cedido por el Nottingham Forest. Desde ya cuenta en los planes de Paunovic.

El Oviedo contactó hace semanas con el futbolista pero la operación era imposible desde el punto de vista económico, de ahí que buscara otras alternativas. El paso de las semanas, sin embargo, ha hecho que desciendan las pretensiones inglesas y el saldo restante de tope salarial del Oviedo hace cuadrar los números. El Grupo Pachuca ha mantenido en espera la operación en los últimos días al llevar a cabo un último intento por Kevin Lomónaco, prometedor zaguero argentino. Pero las altas pretensiones de Independiente, a pesar de la ayuda de Pachuca, han hecho que Martínez dé el ok a la contratación de Carmo, ahora que los números sí encajan.

El coste de la operación sigue siendo elevado, al asumir una costosa ficha, pero el Oviedo ha llegado con buena salud económica a la recta final del mercado y puede acometer el préstamo y soportar su salario. Además, el Oviedo y el Forest también han incluido una opción de compra no obligatoria al final de temporada. Eso sí, costosa: 12 millones de euros. Está llamado a dar un salto de calidad a la defensa.

Central zurdo

David Carmo es un zaguero central de envergadura, 27 años, 1,96 metros, zurdo –la clave en la búsqueda de la dirección deportiva- y que encaja perfectamente en los planes azules. Pertenece al Nottingham Forest, pero no contaba con muchas opciones de sumar sobre el campo, por lo que el club inglés le buscó destino como ya sucedió el curso pasado cuando fue importante para Mendilíbar en Olympiakos. Su llegada complica el futuro dfe Oier Luengo en el equipo, al contar con cinco centrales.