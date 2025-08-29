mercadeo t

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Data

  1. El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
  2. Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
  3. Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
  4. La piscina municipal repleta de niños, una “explosión” junto a ella y “olor a gasolina”: así se originó el gran incendio de Ibias, 'el que más preocupa' en Asturias
  5. Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
  6. Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
  7. Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
  8. Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia

Retrasos para retirar el material ferroviario y goteras en el túnel: el soterramiento de Langreo, una obra inaugurada pero que "sigue sin acabar"

El presentador de TPA Marco Rodríguez será pregonero de las fiestas de Belmonte de Miranda

Carlota Fernández y Raúl Bobia, protagonistas en Benia

La empresa con planta en Trubia que fabricará 21.400 granadas para el Ejército por 8 millones de euros

El Patronato Deportivo de Gijón congela sus tarifas y adelanta el pago de ayudas a clubes

Parece un chiste, pero no lo es: los productores de faba asturiana reciben las ayudas por la lluvia en plena crisis por la sequía

En Las Mestas los caballos se ven a mesa puesta: éxito de la nueva pantalla gigante

La sidra, bien echada y tallada: cinco esculturas que representan su grandeza

