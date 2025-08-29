El Oviedo anuncia la salida del canterano Borja Sánchez
El ovetense, que debutó en la primera jornada, deja de pertenecer al club carbayón
Borja Sánchez deja de pertenecer al Real Oviedo. El club azul ha anunciado hoy la salida del canterano, sin especificar si había llegado a un acuerdo para su rescisión o si es, como parece una decisión unilateral.
Así lo ha hecho oficial el conjunto carbayón: “El Real Oviedo comunica la decisión de que Borja Sánchez deje de pertenecer a la disciplina oviedista.
El Real Oviedo le agradece el haber defendido con orgullo y entrega sus colores, habiendo formado parte de nuestra disciplina durante varias etapas de su carrera.
Mucha suerte en tu próximo reto profesional, Borja”.
El canterano, al que le restaba otro año de contrato con el conjunto carbayón, deberá ahora buscarse destino para continuar con su carrera deportiva.
