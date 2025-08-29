Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Oviedo anuncia la salida del canterano Borja Sánchez

El ovetense, que debutó en la primera jornada, deja de pertenecer al club carbayón

Borja Sánchez

Borja Sánchez

Nacho Azparren

Nacho Azparren

Borja Sánchez deja de pertenecer al Real Oviedo. El club azul ha anunciado hoy la salida del canterano, sin especificar si había llegado a un acuerdo para su rescisión o si es, como parece una decisión unilateral.

Así lo ha hecho oficial el conjunto carbayón: “El Real Oviedo comunica la decisión de que Borja Sánchez deje de pertenecer a la disciplina oviedista.

El Real Oviedo le agradece el haber defendido con orgullo y entrega sus colores, habiendo formado parte de nuestra disciplina durante varias etapas de su carrera.

Mucha suerte en tu próximo reto profesional, Borja”.

Noticias relacionadas y más

El canterano, al que le restaba otro año de contrato con el conjunto carbayón, deberá ahora buscarse destino para continuar con su carrera deportiva.

TEMAS

  1. El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
  2. Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
  3. Acuerdo entre el Real Oviedo y la Real Sociedad: Javi López llega cedido para el lateral zurdo
  4. Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
  5. Un guardia civil fuera de servicio evita un incendio forestal en Llanes e identifica al autor, un vecino del concejo de 55 años
  6. Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
  7. Reunión urgente de los empresarios de Cabrales ante la alarma y las cancelaciones turísticas generadas por los incendios
  8. Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)

Nuevo golpe a la mafia del cobre en el occidente asturiano: cinco detenidos y 3.612 kilos de cable recuperados

Nuevo golpe a la mafia del cobre en el occidente asturiano: cinco detenidos y 3.612 kilos de cable recuperados

Gonzalo Miró defiende su sueldo en TVE y asegura que ya recibe peticiones para entrar en su programa

Gonzalo Miró defiende su sueldo en TVE y asegura que ya recibe peticiones para entrar en su programa

Pelayo Díaz anuncia su boda con Gal Marom: “Por supuesto, he dicho que sí”

Pelayo Díaz anuncia su boda con Gal Marom: “Por supuesto, he dicho que sí”

El Gran Wyoming prepara un regreso explosivo de 'El intermedio', que traerá una gran novedad por su 20 aniversario

El Gran Wyoming prepara un regreso explosivo de 'El intermedio', que traerá una gran novedad por su 20 aniversario

Trail del Infiernu, la nueva carrera que recorrerá los acantilados de Ribadesella de los que toma el nombre

Trail del Infiernu, la nueva carrera que recorrerá los acantilados de Ribadesella de los que toma el nombre

Declaradas en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla que abre la puerta al traslado de menores

Declaradas en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla que abre la puerta al traslado de menores

Transportes autoriza la nueva rotonda de acceso a Parque Principado, una demanda histórica: "Es un día muy importante para Siero y para todo el centro de Asturias"

Transportes autoriza la nueva rotonda de acceso a Parque Principado, una demanda histórica: "Es un día muy importante para Siero y para todo el centro de Asturias"

Revelada la nueva ilusión del torero Cayetano Rivera: la venganza de la exsuegra

Revelada la nueva ilusión del torero Cayetano Rivera: la venganza de la exsuegra
Tracking Pixel Contents