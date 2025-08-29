Paunovic centra el foco: “Ya se acabó la resaca del ascenso, ahora hay que agarrarse a la permanencia”

Veljko Paunovic afronta con energía, como siempre, la cita ante la Real Sociedad de mañana en el Carlos Tartiere. Los azules quieren estrenar el casillero de puntos ante un rival que ha acabado en empate los dos precedentes en la competición.

El fichaje de David Carmo. “Es un refuerzo importante para la defensa. Tiene experiencia, ha jugado a un nivel alto, necesitamos de gente lo que sabe que es jugar en Premer, liga portuguesa, griega, ser campeón con Olympiakos... Es el perfil que buscábamos, un zurdo. Para mañana está disponible, no de inicio, pero va convocado”

Saldo hasta ahora. “Primer partido fue distinto por la roja, por lo ya comentado. Fue un aprendizaje, también ante el Madrid, en adversas condiciones y logramos dar la cara. Hemos demostrado, sobre todo en la segunda parte ante el Madrid, ser protagonista. Este bagaje y la vacunación que hemos tenido. Ahora hay que hacerse fuertes en casa, protagonistas, con nuestra afición tenemos que disputar todos los puntos en el Tartiere. Tenemos que entender que ya se acabó la resaca del ascenso, ahora hay que agarrarse a la permanencia. Cumplimos un suelo y ahora hay otro objetivos. Y en ello nos centramos todos. Tenemos que ser de Primera, en la preparación, en todo. Después de 24 años no podemos dejar pasar esta oportunidad. Hay que despertar del sueño del ascenso, todos, porque esto ya es Primera División”.

El parón después de la tercera jornada. “No pienso en ello. Nos preparamos para ganar, meter los primeros goles, con el apoyo de la gente”.

Falta de goles de los delanteros. “Mañana es una oportunidad de que se acabe. Hay que aprovechar las ocasiones y ser el equipo que puede celebrar la primera victoria en Primera”.

Real Sociedad. “Es un equipazo, en un gran club, un gran equipo. Están en proceso de cambio, lo están haciendo bien, llegan con un buen inicio pero es nuestro rival y vamos a pelear por lo nuestro”.

Errores propios. “Quiero mejorar en las pérdidas, no tenerlas, y cuando ocurren estar más parados detrás del balón. Lo hicimos en Segunda, pero aquí te castigan más. Minimizar los errores es fundamental en todos los partidos de Primera”.

Cierre del mercado. “Estamos completándonos. Van a sumar los que vienen. No quiero que solo pelee el equipo, quiero que mejoremos en el área rival y en la efectividad de nuestras ocasiones. Tiene que mejorar el último pase y la finalización”.

Vestuario. “El equipo hizo méritos para tener confianza. Es una gran oportunidad. Estamos con ganas, cuando se acerque la hora estaremos más concentrados y enchufados, pero con buenas sensaciones, buena convivencia. Es fundamental”.

La salida de Borja Sánchez. “Es un magnífico muchacho,. Gran profesional. Estamos muy agradecidos con él, le deseamos lo mejor. Le va a ir bien, seguro. Tenemos que concentrarnos en el grupo que tenemos y empezar a competir con los que estarán aquí todo el año”.