Hassan regatea, Dendoncker golpea: el Oviedo ya gana en Primera

Leander Dendoncker, un tipo belga con más trazas de oficinista que de futbolista de élite pero que tiene el don de estar siempre en el lugar correcto –no conviene infravalorar esa virtud- inscribió su nombre en el libro de la historia azul, capítulo “el regreso”, epígrafe “el primer triunfo”. Ganó el Oviedo a la Real Sociedad (1-0) sabiendo cuándo sufrir, dando cuando debía y con una lección de saber estar después. Dendoncker es el que registra el triunfo azul, pero deberá compartir los créditos con Hassan, ese elemento tan difícil de entender como de frenar por los defensas. Una acción eléctrica de ambos y una magnífica actuación coral de todos en la segunda mitad ponen al Oviedo con 3 preciosos puntos antes del parón internacional.

Real Oviedo 1 0 Real Sociedad 1-0, min. 40: Dendoncker. Alineación Real Oviedo Aarón (3), Nacho Vidal (1), Costas (2), Calvo (2), Rahim (2); Dendoncker (3), Reina (2); Ilic (1), Ejaria (2), Chaira (1); Viñas (3). CAMBIOS Hassan (3) por Chaira, min. 30.

Rondón (1) por Viñas y Cazorla (1) por Ejaria, min. 61.

Sibo (1) por Reina y Brekalo (1) por Ilic, min. 73. Alineación Real Sociedad Remiro (1); Aramburu (1), Zubeldia (1), Caleta-Car (1), Aihen (0); Gorrotxa (2), Marín (1); Kubo (0), Oyarzábal (1), Barrene (1); Oskarsson (1). CAMBIOS Brais (1) por Marín y Karrika (1) por Oskarsson, min. 57.

Guedes (1) por Kubo, min. 65.

Rico (1) por Aihen, min. 71.

Turrientes (1) por Gorrotxa y Sucic (1) por Oyarzábal, min. 78. Adrián Cordero (comité cántabro). Amonestó a los locales Brekalo y Hassan y al visitante Caleta-Car. Carlos Tartiere: 25.688 espectadores.

Volvió Paunovic al 4-3-2-3-1, en un brindis al “centrocampismo”, quizás imbuido por los ecos del segundo tiempo ante el Madrid, cuando el equipo, desatado, mostró su mejor versión. Prescindió de Sibo, novedad, situó a Reina junto a un Dendoncker que ya huele a imprescindible, y puso a Ejaria por delante, con Ilic tirado a la derecha aunque con tendencia al medio. Lo dicho: apuesta por el balón.

Y lo cierto es que el plan no salió para nada según lo previsto.

Porque la Real fue un equipo con paciencia, buen pie y exploradora de cada espacio. En frente, un Oviedo impreciso, acelerado, algo nervioso quizás. Concedió un montón de pérdidas los azules en el primer acto y a cada una de ellas le siguió una salida en tromba perfectamente orquestado de la Real. He aquí una diferencia gigantesca con Segunda: mientras que cada pérdida allí le daba la posesión al rival, ahora el enemigo lo canjea por una contra mortífera.

Además sucedió ante la Real que concentra casi todo su talento arriba. Con Gorrotxa ejecutando mientras el resto aún piensan la respuesta, y con los Kubo, Oyarzábal y Barrene corriendo con sentido.

Marín fue el primero en avisar desde la frontal. Le siguieron Aramburu, Kubo, Aihen y Barrene. Entre medias, un reverso y zurdazo de Ejaria, detalles sin continuidad los suyos. A la media hora, un accidente alteró el guion. Se fue Chaira para dar entrada a Hassan que no suele entender de pizarras pero sí de valentía.

Y aunque la Real pudo adelantarse a los 34, mano salvadora de Aarón –no suele faltar- a chut de Oyarzábal, y latigazo que rozó el poste, dieron primero los azules.

Fue una acción acompañada de algo de ironía. Al Oviedo, las pérdidas le llevaban por un estrecho sendero y fue precisamente con un balón robado como logró el premio. Hassan intuyó las dudas de Aihen, le birló la pelota y aceleró y aceleró, con un cambio de ritmo a otro, hasta quedarse casi sin vía, momento que aprovechó para centrar atrás, donde se acercaba Dendoncker con paso de tractor. El belga puso el interior de la zurdo, gran gesto técnico, para llevar el balón a la red, escuchar un gol de Primera tras 24 años y volver a resaltar que el fútbol no hay quien lo entienda.

A pesar del resultado, debía mejorar mucho el Oviedo si quería mantener la jugosa renta. Salió mejor posicionado el equipo de Paunovic tras el receso, nada de atecharse atrás. Aunque la pelota fue de la Real, lógico por el resultado. Y tuvo sus llegadas. Oskarsson probó a Aarón, ganó este, en una transición rápida de los vascos, y Oyarzábal casi empata en un córner.

El que pudo adelantar un final más plácido fue, cómo no, Hassan. Fue una jugada espléndida de Viñas, una estampida que fue dejando atrás contrarios hasta abrir al galo que hizo lo de siempre: encarar y definir. A una de las acciones de la jornada solo le negó la gloria el palo.

No se resintió el Oviedo de esa mala fortuna, porque siguió bien plantado, cerrando cada espacio a la Real. El carrusel de cambios, y colisiones, benefició a los azules, por eso de cortar el ritmo.

Entraron Rondón y Cazorla, primero, Brekalo y Sibo, después, para meter oxígeno y más cemento. Lo de la segunda parte no fue el juego tan vistoso del Madrid, no, pero fue una lección de competitividad aún más valiosa.

Murió el partido cerca del área de Aarón, con una última opción para Turrientes, lógico, pero sin males mayores para los azules, que celebraron el triunfo con la efusividad del que sabe que, ahora sí, está de vuelta. Y con puntos en el bolsillo, que es lo más importante.