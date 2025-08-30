Luengo y Brandon no entran en la lista del Oviedo para jugar ante la Real
Los dos jugadores, cuyo futuro no está asegurado hasta el lunes, no se visten para el choque
Ya hay lista de convocados para el Real Oviedo-Real Sociedad de esta tarde, 19.00 horas, y en ella no aparecen ni Oier Luengo ni Brandon Domingues. El mercado de fichajes se acaba el lunes a las 23.59 y el futuro de los dos futbolistas está en el aire.
En el caso de Luengo, el exceso de centrales tras la llegada de Bailly y Carmo le sitúa en el escaparate. Varios conjuntos de Segunda han preguntado por la situación del vasco, con el Granada y el Cádiz como los más interesados, pero la postura del futbolista permanece inalterable con la idea de seguir en el Real Oviedo toda la temporada, a pesar de que la situación a priori no resulte sencilla para él.
El Oviedo hará oficial en las próximas horas la llegada de Javi López para luchar el lateral izquierdo, con lo que tendrá las 25 fichas ocupadas. El deseo de la dirección deportiva es la de incorporar además un delantero antes de que se cierre el mercado por lo que sería necesario liberar una ficha. Está la opción de Luengo, la que valora el club, pero la alternativa si se enquistara sería la de dar salida a Brandon Domingues, fichado este mismo verano de la liga húngara, en su caso podría ser como una cesión.
La lista de convocados consta de 24 nombres por lo que uno se quedará fuera en la convocatoria definitiva: Aarón, Moldovan, Nacho Vidal, Bailly, Carmo, Costas, Calvo, Marco Esteban, Falah, Rahim, Dendoncker, Ilic, Sibo, Reina, Colombatto, Ovie Ejaria, Hassan, Lamine, Chaira, Brekalo, Cazorla, Rondón, Viñas y Forés.
