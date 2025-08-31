Hassan, partidazo, taconazo mágico y mensaje: la polémica celebración que ya es viral

Dendoncker se llevó el protagonismo por su gol, y protagonizó la haka al final, la reservada para el más destacado, pero todos señalan a Haissem Hassan como el elemento más brillante en el primer triunfo del Oviedo en Primera tras 24 años de ausencia. El galo fue suplente, lo sacrificó Paunovic para dar paso a un sistema plagado de centrocampistas, pero se vio obligado a tirar de él cuando a la media hora Ilyas Chaira cayó lesionado y el galo le reemplazó, situándose en la banda derecha.

Su partido también dejó una polémica celebración que se ha convertido en viral en la redes sociales. Como se aprecia en las cámaras de televisión, Hassan exclamó tras su asistencia mientras miraba hacia el banquillo azul: “¡Ponme en el banquillo! ¡Eh, tú, ponme en el banquillo!”.

Además, también protagonizó el extremo una jugada que también está teniendo un gran recorrido en redes, con un excelso taconazo con el que se fue de Aihen, lateral donostiarra.

El galo fue titular ante el Villarreal pero fue sustituido en el descanso, forzada la sustitución por jugar el Oviedo con uno menos. Ante el Madrid fue suplente, pero ingresó tras el descanso, convirtiéndose en el principal argumento de los azules, pero también generando la pérdida que dio lugar al 0-2 de Mbappé. Ante la Real Sociedad le tocó otra vez empezar en el banquillo pero su salto al terreno de juego le dio otro aire al Oviedo y fue fundamental en el triunfo. Además de firmar su primera asistencia del curso, rozó la sentencia con un gran zurdazo que se fue al poste derecho de Remiro.