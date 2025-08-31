Más salidas en el Oviedo: Seoane rescinde su contrato con Pachuca y es libre para firmar por otro equipo

La historia de Jaime Seoane y el Real Oviedo ha llegado a su fin con la rescisión del contrato que unía al centrocampista con el Grupo Pachuca por dos temporadas más. Seoane, uno de los héroes del ascenso, sopesa ahora sus opciones de seguir su carrera, con varias propuestas de Segunda sobre la mesa, aunque sin estar limitada su decisión por el cierre del mercado: al estar libre, podría firmar con cualquier club después del lunes.

Seoane sabe que no entra en los planes del Oviedo desde el comienzo de verano, por una decisión de Paunovic y de la dirección deportiva, con razones económicas y deportivas de fondo. Su situación contractual era especial, pues le ligaba el contrato al Grupo Pachuca, aunque no de forma directa al Oviedo. El deseo de Jesús Martínez era el de que jugara en los Tuzos de Pachuca, solución que no compartía el futbolista, con el deseo de hacerse un hueco en el Oviedo a pesar de todo. Por eso, ha estado desde el primer día de pretemporada en El Requexón, aunque trabajando en el gimnasio por una lesión en el pubis arrastrada del curso pasado.

Ahora, el futbolista ha llegado a un entendimiento con el Grupo Pachuca para rescindir los dos años de vinculación pendiente. Seoane es libre para elegir destino y al estar sin contrato puede tomarse el tiempo que desee antes de comprometerse con otro club.