Operación delantero, límite medianoche: así llega el Real Oviedo al último día del mercado

El mercado de fichaje se agota esta medianoche y al Oviedo le queda la guinda a una plantilla competitiva que ha vivido una importante remodelación. Se busca delantero; límite, doce de la noche. Las posibilidades tratadas por la dirección deportiva en los últimos días se van de presupuesto y el club mantiene abiertas varias vías. Además, hay un asunto previo que desentrañar: el de liberar otra ficha, ya que el club hizo ayer oficial lo que ya se conocía, el fichaje de Javi López, y tiene todas las fichas ocupadas. Oier Luengo se mantiene firme en su postura de seguir en la disciplina azul y los focos apuntan a Brandon Domingues, que sería el sacrificado para dar entrada al último fichaje, el que completaría la plantilla de 25 jugadores.

La confirmación de la cesión de Javi López, tras el acuerdo al que llegaron Real Sociedad y Oviedo el pasado jueves, del que informó LA NUEVA ESPAÑA, fue anunciado ayer y se firma en unas condiciones ventajosas para los azules: no hay cláusula de penalización y el club carbayón soporta el 80% del sueldo del lateral canario, que luchará con Rahim por el puesto.

La defensa queda completa, como antes le sucedió al centro del campo. Y los focos se posan ahora en la delantera. Es la pieza que persigue el Oviedo desde hace días, sin haber conseguido hasta ahora concretar las operaciones. Todos los jugadores por los que se han interesado se salen de presupuesto. Eso ha hecho que un par de opciones del fútbol europeo no se hayan podido concretar de forma satisfactoria.

Pero la búsqueda sigue, las posiciones pueden atenuarse según avancen las horas y hay varios frentes abiertos. Cuenta además el Oviedo con una ventaja: suficiente saldo en el tope para acometer un último fichaje. A diferencia de otros clubes, no tienen los azules problemas con las inscripciones.

La última jornada de mercado se presenta con actividad para los rectores azules que han completado la mayor parte del trabajo de cara al regreso a Primera pero que tienen ante sí la oportunidad de ponerle la guinda a una plantilla que tendrá como misión la permanencia en Primera División.

De todas formas, el Oviedo debe liberar primero una ficha para poder traer a otro futbolista. Hay dos nombres apuntados: Luengo y Domingues. El central se muestra inflexible en su postura de seguir de azul, y ni el interés de Cádiz y Granada parece alterar su guion. Es por eso que la salida más factible parece ser la de Domingues, fichado este mismo año pero sin protagonismo para Paunovic. La solución pasaría por una cesión..

Salida de Seoane

Lo que sí se concretó ayer fue la desvinculación de Jaime Seoane del Grupo Pachuca, a la que le restaban dos años más. Seoane, uno de los héroes del ascenso, sopesa ahora sus opciones de seguir su carrera, con varias propuestas de Segunda sobre la mesa, aunque sin estar limitada su decisión por el cierre del mercado: al estar libre, podría firmar con cualquier club después del lunes.

El madrileño sabe que no entra en los planes del Oviedo desde el comienzo de verano. Su situación contractual era especial, pues le ligaba el contrato al Grupo Pachuca, aunque no de forma directa al Oviedo. El deseo de Jesús Martínez era el de que jugara en los Tuzos de Pachuca, solución que no compartía el futbolista. Por eso, ha estado desde el primer día de pretemporada en El Requexón, aunque trabajando en el gimnasio por una lesión en el pubis arrastrada del curso pasado.