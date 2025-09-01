El Oviedo, afectado por el 'Virus FIFA': así afrontan los internacionales carbayones el parón de selecciones

El ansiado regreso a Primera División también trae consigo cambios durante los parones internacionales. Por un lado, el aumento de nivel en la plantilla azul se refleja en un mayor número de futbolistas convocados por sus selecciones. Por otro, a diferencia de lo que ocurría —y aún sucede— en Segunda, el Oviedo ya no disputará partidos oficiales sin sus jugadores internacionales. En las próximas horas, Salomón Rondón, Fede Viñas, Rahim, Moldovan y David Carmo viajarán a sus respectivos países para disputar sus compromisos internacionales, la mayoría inmersos en la clasificación para el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos.

Rondón, con Venezuela, y Viñas, con Uruguay, afrontan los últimos dos encuentros de la clasificación sudamericana. El combinado charrúa, con 24 puntos, ocupa la cuarta plaza y está virtualmente clasificado, con seis puntos de ventaja respecto a una Venezuela que marca el play-off y que apurará sus opciones para clasificarse de forma directa. La selección vinotinta tendrá dos compromisos muy difíciles ante Argentina y Colombia, justo el último equipo que ostenta el pase directo. Rondón y Viñas (que se enfrenta a Perú y Chile) disputarán su último compromiso en la madrugada del miércoles 10 de septiembre, tan solo tres días antes del Getafe-Oviedo, fijado para el sábado a las 14:00 horas.

También Rahim luchará hasta el final por disputar el Mundial. Níger se medirá a la intratable Marruecos -líder con pleno de triunfos- y a Tanzania, que con tres puntos más que Níger ocupa la única plaza de play-off. Más complicado lo tiene la Angola del reciente incorporado David Carmo, que está a cinco puntos de la segunda plaza y se verá las caras con Libia e Islas Mauricio. Una línea parecida sigue también la Rumanía de Moldovan, que se medirá a Chipre en su lucha por alcanzar el play-off que ocupa Austria con los mismos puntos (aunque con dos partidos menos que los rumanos). Estos tres futbolistas disputan su último encuentro el 9 de septiembre.

Otros futbolistas como Eric Bailly o Dendoncker, con una importante experiencia internacional a sus espaldas, no han sido citados por sus países y trabajarán con normalidad a las órdenes de Paunovic. El técnico serbio ha dado tres días de descanso a la plantilla, que regresará al Requexón el próximo miércoles y que tendrá también el fin de semana de descanso antes de comenzar a preparar el partido ante el Getafe.