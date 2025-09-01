El Oviedo lucha por Etta Eyong, que apunta al Levante
Los azules, a la búsqueda de un delantero que complete su plantilla
Apura el Oviedo las últimas horas del mercado a la caza de un delantero que complemente a lo que ya tiene Paunovic a su disposición. En las últimas horas, el Oviedo ha mostrado su interés por el atacante del Villarreal Etta Eyong, con una situación contractual algo especial: tiene 10 millones de euros de cláusula que pasarán a ser de 30 mañana. El Villarreal confía en retenerlo y le busca una cesión para que siga creciendo. El Oviedo lucha su préstamo, pero con una dificultad: el Levante lleva la delantera por su contratación. No lo da por perdido el equipo azul pero es consciente de que no será sencillo.
Para el joven atacante, 21 años, están abiertas todas las posibilidades. Una, que algún club se anime a pagar su cláusula de aquí a la media noche. Otra, que el Villarreal le busque una cesión para que tenga minutos. Y en esta alternativa en la que se posiciona el Oviedo, aunque no es sencillo.
El club azul intensificó los contactos con el Villarreal los últimos días después de que se cayera una opción prioritaria negociada la semana pasada en Portugal. El alto coste de esa operación hizo activar otras con el camerunés como objeto de deseo.
Al margen de la operación de Etta Eyong, han llegado algunos ofrecimientos interesantes en las últimas horas. Sin embargo, el Oviedo solo haría un esfuerzo si se pone a tiro un atacante que aporte cosas diferentes y que, además, entre en los márgenes del tope salarial. Si no, el club se guardaría el remanente del tope para el mercado de invierno.
