El último intento fue con el delantero Simon Banza: el Braga pide 9 millones y el Oviedo no llega a la cifra

Después de que se escapara Etta Eyong, firmado por el Levante, el Oviedo ha hecho un último intento esta tarde por Simon Banza, delantero congoleño del Braga que el año pasado anotó 19 goles en el Trabzonspor turco. La operación está descartada en los términos que solicita el conjunto luso: una cesión con opción de compra obligatoria de 9 millones de euros en caso de permanencia en Primera. El que ha tomado la decisión de no afrontar el fichaje es Jesús Martínez, al considerarlo un precio elevado por un jugador de 29 años. Salvo un cambio radical de aquí a la media noche, no se esperan más fichajes en el presente mercado.

Cuando Paunovic habló el pasado sábado, tras ganar a la Real Sociedad, de un jugador “20”, en cuanto al número de goles y asistencias se refiere, muchos en el club lo interpretaron como una invitación a invertir en Simon Banza. Dos días antes, Martín Peláez, presidente, y Agustín Lleida, director general, se habían desplazado a Braga para negociar el traspaso de un ariete que el curso anterior, cedido en el Trabzonspor, había firmado 19 goles y 5 asistencias en la competición doméstica.

Pero el conjunto luso pidió una cantidad demasiado elevada, y los rectores azules se volvieron sin acuerdo, aunque sin cerrar la puerta del todo. Tenían la esperanza de que el Braga bajara sus pretensiones según se acercara el cierre. Como ha sucedido hoy.

Entre medias, el Oviedo contactó con el Villarreal para saber la predisposición de Etta Eyong en llegar como cedido. El Betis se había posicionado para ficharle, pero el traspaso no llegaba, y el Oviedo aspiraba a una cesión. Pero el Levante tenía terreno ganado y cerró con el Submarino Amarillo un traspaso que suena a cesión encubierta para evitar que el Cádiz, poseedor del 50% de los derechos del ariete, se lleve un buen pellizco.

Últmo intento

Caída la opción del camerunés, el Oviedo retomó el contacto con el Braga esa tarde. La última propuesta lusa era una cesión con opción de compra obligatoria en caso de permanencia en Primera. El problema, la opción de compra era de 9 millones. No estaba mal vista la operación desde Oviedo, y Paunovic daba el visto bueno, pero a Jesús Martínez le parecía una cantidad elevada para un futbolista de 29 años y ordenó no avanzar en el traspaso.