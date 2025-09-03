El Oviedo le abre expediente a Hassan por su polémica celebración ante la Real
El galo se dirigió al banquilo diciendo: "“¡Ponme en el banquillo!"
El Real Oviedo ha anunciado que le abrirá un “expediente informativo” a su futbolista Haissem Hassan por la celebración en el gol de Dendoncker tras una brillante jugada suya. Su partido ante la Real Sociedad dejó una polémica celebración, como se apreció en las cámaras de televisión, Hassan exclamó tras su asistencia mientras miraba hacia el banquillo azul: “¡Ponme en el banquillo! ¡Eh, tú, ponme en el banquillo!”.Ahora, el Oviedo habla de que la actitud del galo “ no se corresponde con los valores que rigen al Grupo Pachuca y al propio Real Oviedo”, y que se le abrirá “expediente informativo”.
Así se ha pronunciado el Oviedo.
“Tras el acontecimiento protagonizado por nuestro futbolista, Haissem Hassan, en el encuentro ante la Real Sociedad, el Real Oviedo quiere manifestar que su actitud no se corresponde con los valores que rigen al Grupo Pachuca y al propio Real Oviedo y que, cumpliendo con el régimen interno de nuestra entidad, se le abrirá un expediente informativo al jugador.
