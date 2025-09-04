El "caso Hassan", al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario

Parecía olvidada la polémica celebración en el tanto de Dendoncker protagonizada por Haissem Hassan, hace ya cuatro días –una eternidad en el cambiante mundo del fútbol– pero los ecos de esas palabras hacia al banquillo volvieron con fuerza en el día del regreso al trabajo del Real Oviedo. El club azul decidió abrir un "expediente informativo" a Hassan y, lo que llamó más la atención, hacerlo público a través de un comunicado en su página web. "Su actitud no se corresponde con los valores que rigen al Grupo Pachuca y al propio Real Oviedo", censuró el club el comportamiento de su futbolista, el más destacado en el triunfo ante la Real.

La polémica viene de la celebración del gol de Dendoncker, tras una excepcional jugada del extremo galo. Ahí se vio a Hassan revolverse hacia el banquillo y las cámaras de televisión reprodujeron horas más tardes lo que había dicho en la efusividad del festejo. "¡Ponme en el banquillo! ¡Eh, tú, ponme en el banquillo!", soltó el francés mirando fijo hacia el banquillo. El reproche de Hassan se apagó rápidamente entre abrazos de gol y en el momento no se le dio más importancia.

Sí empezó a correr la secuencia en las redes sociales desde el domingo, el día después del triunfo, sin que los protagonistas hicieran ninguna referencia a lo sucedido. Antes, al término del choque, Hassan sí habló de Paunovic, alabándole: "El míster hace un gran trabajo y es él quien toma las decisiones. Ojalá poder ponerle las cosas difíciles para poder jugar más". El serbio dejó su opinión sobre lo sucedido en la sala de prensa: "Con el balón hace cosas muy buenas, pero luego tiene que ayudar a sus compañeros y al lateral cuando hace falta. La gestión del grupo es muy importante, pero para eso tiene que haber buena comunicación, buena actitud y buen comportamiento. Y no falta".

Todo parecía que se resolvería de puertas hacia adentro cuando ayer, a la vuelta de los futbolistas a El Requexón después de tres días libres, el club anunció la medida. "Tras el acontecimiento protagonizado por nuestro futbolista, Haissem Hassan, en el encuentro ante la Real Sociedad, el Real Oviedo quiere manifestar que su actitud no se corresponde con los valores que rigen al Grupo Pachuca y al propio Real Oviedo y que, cumpliendo con el régimen interno de nuestra entidad, se le abrirá un expediente informativo al jugador", informó el club.

Pocos minutos después fue el futbolista el que dio una primera valoración de lo sucedido, entonando el "mea culpa": "Quiero ofrecer una disculpa tanto a mi entrenador Paunovic y su cuerpo técnico, como a mis compañeros, a los directivos y a la afición del Real Oviedo. Mi gesto en la celebración del gol no fue correcto, estuvo mal, y no representa los valores de este equipo. Trabajaré como hasta ahora para que todos estén orgullosos de mí y no volverá a ocurrir".

Ahora será el club el que, tras escuchar las explicaciones de Hassan, decida si le impone algún tipo de multa o no.

Perdón del vestuario

David Costas, uno de los veteranos en la caseta, se refirió ayer al expediente y a la reacción de Hassan en la sala de prensa de El Requexón. "Es un tema a tratar dentro del vestuario, con el cuerpo técnico y entre los compañeros. Seguro que la cosa no va más, Hassan es un buen chico y acabaremos arreglándolo seguro", indicó el gallego.

Además, Costas valoró la reacción del galo reconociendo el error: "Es un buen chico, tiene unas condiciones enormes para jugar al fútbol, pero también es joven y todo el mundo puede cometer errores. El míster es un tío con carácter que no permite este tipo de acciones y yo creo que es algo que vamos a solucionar entre compañeros, cuerpo técnico y club. Es un tema interno, se hablará entre nosotros, no creo que haya ningún problema. Estoy seguro de que va a sumar, de que todo se va a arreglar y que las cosas van a ir a buen puerto".