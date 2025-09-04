¿Puede el Oviedo optar a más cedidos en enero? La razón por la que los azules aún no han agotado los préstamos de jugadores

El Oviedo peleó en el último día de mercado varias operaciones, pero una con especial insistencia: la de Simon Banza, delantero del Braga que no entraba en los planes del club luso. La negociación se enquistó cuando los portugueses pedían por él una cesión con un pago posterior de 9 millones en caso de permanencia en Primera, un precio que no estaba dispuesto a pagar el Oviedo. A muchos les chocó la opción de llegar a préstamo, pues el club azul ya contaba con siete cedidos y la FIFA limita a seis este tipo de operaciones.

Sin embargo, la regla establecida en el "Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA" solo se aplicaría a cesiones entre clubes de diferentes federaciones y no hay aún un límite establecido en España. El Oviedo había hecho una consulta a la Federación durante el verano para tener la certeza de que el número de cesiones no se aplicaba a los movidos dentro de España. La Federación está pendiente de regular la directriz de la FIFA de cara a próximas temporadas, pero no aplica la restricción ahora mismo.

En el caso azul, Forés, Moldovan y Javi López no computan en ese límite de seis por venir de conjuntos españoles. Sí lo hacen Viñas (Club León), Colombatto (Club león), Carmo (Nottingham Forest) y Rondón (Pachuca), por lo que le quedarían dos posibles cesiones de clubes foráneos de cara al mercado de enero. Aunque no se descarta un movimiento con jugadores libres (habría que dar salida a un futbolista antes) lo normal es que el club espere a la apertura de enero para más movimientos de entrada. Tiene además el Oviedo una plaza libre para jugadores extracomunitarios, ya que solo empleó dos de las tres permitidas: Viñas (uruguayo) y Rondón (venezolano).