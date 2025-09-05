En manos de Paunovic: análisis de las variantes tácticas en manos del serbio

Aunque faltó la guinda, ese delantero que buscó el Oviedo en los últimos compases, en el club se muestra una satisfacción contenida por la remodelación que se ha dado a la plantilla. Han llegado doce futbolistas, con refuerzos en todas las líneas. Solo el tiempo dirá si la mejora es suficiente para pisar tierra firme en Primera, pero por el momento se pone en manos de Veljko Paunovic una plantilla amplia y con variedad de recursos para diversas alternativas tácticas. Y está, conviene resaltarlo, la confianza en que el carácter y conocimientos del serbio harán progresar a la plantilla. Porque, a estas alturas, pocos lo ponen en duda: Paunovic es el líder del proyecto.

Con el permiso de Cazorla, claro, el símbolo de los últimos años, que esta temporada parece de momento reservado a una ayuda más limitada. En el mercado han llegado futbolistas importantes, con trayectoria contrastada -los casos de Dendoncker y Carmo son los más evidentes-, pero a falta de una estrella mediática más potente (Jovic era el mejor ejemplo) los focos recaen en los conocimientos y ambición de un Paunovic que quiere dejar su firma en su estreno como técnico en la Primera española.

Un sistema adaptable

La base de su libreta es similar al de la temporada pasada, aunque con matices. Todo parte del 4-2-3-1, el esqueleto al que se agarró Veljko, herencia de Calleja, para darle una línea continuista aunque con detalles interesantes.

Y ahí sigue el entrenador, aunque ahora con un equipo que quiere ser más protagonista con la pelota. Lo demostró, sobre todo, en la segunda mitad contra el Madrid. Lo intentó, sin éxito, en el inicio contra la Real. El dibujo con cuatro defensas tiene a Aarón como baluarte, con una defensa que es la del año pasado, pero en la que se espera cuanto antes la incorporación de David Carmo, la apuesta más fuerte en lo econónimo de la pretemporada.

Dendoncker solo se va a perder partidos por sanción o lesión. Es un fijo. A su lado ha entrado con fuerza Reina, pero Colombatto ya está a punto.

Hassan, Ilic, Ejaria, Chaira y Brekalo optan a las tres medias puntas, con Cazorla en un rol más residual esta temporada. Arriba, un punta. Rondón y Viñas pugnan por la titularidad.

Reforzar atrás

Ya dejó pistas el curso pasado y en este no ha tardado en verse. A Paunovic le gusta la idea de los tres centrales. Le da resultado, además, como mostró el curso pasado en Tenerife o la segunda mitad de Villarreal limitando daños. La sensación es que ahora también será una solución de inicio. Ya se vio en el choque ante el Madrid, donde el equipo se quedó a pocos minutos de alcanzar el descanso sin daños. La zaga de tres centrales permitiría a Calvo encontrar su sitio como libre, con dos marcadores claros, Costas y Carmo, con la alternativa, cuando encuentre su punto, de Bailly. Tanto Vidal como Rahim, también Lucas y Javi López, parecen laterales que encajan como un guante en los carriles. Poco cambian las cosas en la zona de máquinas, Dendoncker más un acompañante. Eso sí, la competencia se concentra en las alas. Parece difícil ubicar a Hassan en este sistema, ya que Paunovic ha preferido a interiores como Ilic y Chaira. Pero también podría adaptarse para darle cabida al galo. Arriba, el delantero elegido está condenado a pelearse en inferioridad.

Dos arietes en busca de «punch»

No ha sido habitual ver el 4-4-2 desde la llegada del serbio, pero tampoco es descartable verlo según qué contextos. Cuando el equipo vaya por debajo, el más evidente. Quizás hubiera sido más esperable verlo si se hubiera fichado otro atacante. Pero la presencia de tres hombres de área le ofrece la posibilidad a Paunovic. Rondón y Viñas se han turnado de momento en la titularidad y el serbio parece reconocer su trabajo más allá de su acierto en el remate. Más complicado lo tiene Forés. Aún no se ha estrenado, pero es un recurso del que puede tirar.