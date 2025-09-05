Uruguay estará en el próximo Mundial y la afición del Real Oviedo lo celebra

El 2026 es un año marcado por el Mundial de fútbol que se celebrará en tres países, México, Canadá y Estados Unidos. Nadie quiere perderse esa cita y las diferente selecciones se afanan en conseguir uno de los billetes que le den acceso a la gran fiesta del balompié. Y si hay un país con tradición futbolera, más aún mundialista, es Uruguay, dos veces campeona y protagonista de una de los partidos más icónicos: el Maracanazo. Brasil tardó en recuperarse.

Fede Viñas celebra su gol ante el Racing de Ferrol / Juan Plaza

Goleada para clasificarse

Pues la selección de fútbol de Uruguay, dirigida por el popular entrenador Marcelo Bielsa, ya tiene uno de los billetes para esa importante cita. En la madrugada del jueves al viernes se impuso por 3-0 a Perú en el Estadio Centenario de Montevideo. Un resultado contundente con el que asegura su clasificación y en el que hubo un protagonista del Real Oviedo. Se trata del joven delantero azul Fede Viñas, que siempre ha contado con la confianza de Bielsa y que en este partido la pudo corresponder haciendo el tercer gol de Uruguay, en el minuto 80 de juego.

Un gol que se le estaba resistiendo

A Viñas se le estaba resistiendo el gol esta temporada. El delantero no marcaba un gol desde el 3-0 al Racing de Ferrol el pasado 12 de abril. Una sequía que se acabó en el minuto 80, cuando el "Toro", como le apodan, llevaba diez minutos sobre el terreno de juego y culminó con eficacia una gran contra de su selección, aprovechando el pase perfecto de Brian Rodríguez.

Seis internacionales del Real Oviedo

Además de Viñas, el Oviedo tiene a otros cinco internacionales con sus selecciones durante este parón de Liga: Horatiu Moldovan (Rumanía), Rahim Alhassane (Níger), David Carmo (Angola), Kwasi Sibo (lal que llamaron a última hora para jugar con Ghana) y Salomón Rondón (Venezuela). De todos ellos, Viñas es el que más opciones tiene de acudir al Mundial.