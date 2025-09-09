Una baja sensible: el Real Oviedo vuelve a los entrenamientos sin Ejaria
El equipo azul, tras el descanso del fin de semana, ya prepara el partido ante el Getafe en una sesión en la que faltaron el centrocampista inglés e Ilyas Chaira
El Oviedo regresó ayer al trabajo después de tomarse un respiro durante el fin de semana. Lo hizo en una sesión de puertas abiertas a la que acudió un buen número de aficionados y en la que lo más destadado fueron las ausencias de Ovie Ejaria, Ilyas Chaira y Dendoncker, aunque en el caso de este último fue solo por precaución y su concurso el sábado (14,00 horas) en el campo del Getafe no parece peligrar. No es así en el caso de los otros dos, que acabaron con molestias el duelo ante la Real Sociedad.
Chaira, con problemas
En cuanto Chaira, el club ya emitió un comunicado en el que explica que sufre un esguince en su tobillo izquierdo, lo que hace que tenga complicado llegar al encuentro del sábado en Getafe. Ejaria, por su parte, con unas molestias musculares, también tiene difícil llegar a ese encuentro. De confirmarse estas ausencias, Veljko Paunovic se verá obligado a retocar bastante el equipo con respecto al once de la pasada jornada ante el equipo guipuzcoano.
A la espera de los internacionales
Más aún teniendo en cuenta que ayer, a falta de solo cuatro entrenamientos para el partido, aún no tenía a su disposición a ninguno de los seis internacionales que se desplazaron con sus selecciones: Carmo, Sibo, Rahim, Moldovan, Rondón y Fede Viñas. Está previsto que los cuatro primeros lleguen a Oviedo a lo largo del día de hoy. Sin embargo, los dos delanteros sudamericanos, Rondón y Viñas, aún tienen que jugar con sus selecciones en la próxima madrugada. La Venezuela de Rondón recibe a Colombia mientras que Uruguay, con Fede Viñas, visita Chile. Los dos llegarán muy justos para el encuentro del sábado.
Un rival muy complicado
Estas circunstancias, lesiones y compromisos internacionales, pueden obligar al técnico serbio a tener que hacer retoques en el once para un duelo tan duro como el que van a afrontar ante el Getafe de Bordalás. La posible ausencia de Ejaria abre las opciones para el centro del campo y uno de los que puede entrar en el equipo tras un comienzo de temporada condicionado por los problemas físicos es Santiago Colombatto.
Hassan apunta a titular
En el caso de Chaira, su repuesto natural es Hassan, que además fue el gran protagonista ante la Real Sociedad, completando un gran partido y siendo decisivo en la acción del gol que dio a los azules los tres primeros puntos de la temporada en Primera.
