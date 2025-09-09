Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así ha sido el reto del campeón olímpico de ciclismo Samuel Sánchez por el ascenso del Real Oviedo

El ovetense cumple con el compromiso que adquirió cuando se regresó a Primera División

Carlos Muñoz, a la izquierda, y Samuel Sánchez, ayer al final de la aventura. |

Carlos Muñoz, a la izquierda, y Samuel Sánchez, ayer al final de la aventura. | / R. O.

Antonio Lorca

Antonio Lorca

Oviedo

Samuel Sánchez recorrió ayer en bicicleta los 302 kilómetros que separan Vegadeo de Ribadedeva. El ciclista, que fue campeón olímpico en los Juegos de Pekín, en 2008, quiso recorrer Asturias de Occidente a Oriente como homenaje al Oviedo tras su ascenso.

Samuel Sánchez, ex ciclista, y Martín Peláez, presidente del Real Oviedo

Samuel Sánchez, ex ciclista, y Martín Peláez, presidente del Real Oviedo / A. L.

El agradecimiento del Oviedo

El club, como agradecimiento, le recibió en el Tartiere a su paso por Oviedo. Allí estuvo el presidente, Martín Peláez, que aseguró que están "súper agradecidos a Samu porque es un gran referente del deporte español e internacional, y encima es ovetense y oviedista".

En Llanes le esperaba otra leyenda

Tras hacer un pequeño receso en el Tartiere a mediodía, Samuel Sáchez siguió su ruta hacia Llanes, adonde llegó a eso de las siete de la tarde. Allí le esperaba otra leyenda, Carlos Muñoz, exfutbolista internacional y embajador del Oviedo, que le entregó una camiseta con su nombre grabado y con el número diez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
  2. El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
  3. Trágico accidente en Gijón: fallece un motorista de 71 años al salirse de la vía en la autovía Minera
  4. Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
  5. Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
  6. Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
  7. El alcalde de Siero pasará en Eslovaquia el Día de Asturias, acompañando a 300 soldados de Cabo Noval
  8. La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!

Los comerciantes reclaman más zonas para aparcar en Langreo: estos son los espacios que piden que se habiliten como estacionamientos

Los comerciantes reclaman más zonas para aparcar en Langreo: estos son los espacios que piden que se habiliten como estacionamientos

Este otoño Avilés estará lleno de música, exposiciones y teatro de buenos (aquí van unos cuantos ejemplos)

Este otoño Avilés estará lleno de música, exposiciones y teatro de buenos (aquí van unos cuantos ejemplos)

Blindar las grandes obras y fortalecer la acción diaria: ejes del nuevo presupuesto de Gijón

Blindar las grandes obras y fortalecer la acción diaria: ejes del nuevo presupuesto de Gijón

Cambios en el tráfico de Oviedo: la nueva ordenanza prevé crear rutas seguras para ir a los colegios

Cambios en el tráfico de Oviedo: la nueva ordenanza prevé crear rutas seguras para ir a los colegios

Agenda: qué hacer en Asturias este martes 9 de septiembre de 2025

Agenda: qué hacer en Asturias este martes 9 de septiembre de 2025

El Puerta del Mar de La Arena recibió 780 visitas entre julio y agosto

El Puerta del Mar de La Arena recibió 780 visitas entre julio y agosto

Ismael Sanz, doctor en Economía Aplicada: "Por cada alumno menos en clase, se aprende un 1 por ciento más, lo equivalente a una semana"

Ismael Sanz, doctor en Economía Aplicada: "Por cada alumno menos en clase, se aprende un 1 por ciento más, lo equivalente a una semana"

Una espicha que "presta" en Cimavilla

Una espicha que "presta" en Cimavilla
Tracking Pixel Contents