Así ha sido el reto del campeón olímpico de ciclismo Samuel Sánchez por el ascenso del Real Oviedo
El ovetense cumple con el compromiso que adquirió cuando se regresó a Primera División
Samuel Sánchez recorrió ayer en bicicleta los 302 kilómetros que separan Vegadeo de Ribadedeva. El ciclista, que fue campeón olímpico en los Juegos de Pekín, en 2008, quiso recorrer Asturias de Occidente a Oriente como homenaje al Oviedo tras su ascenso.
El agradecimiento del Oviedo
El club, como agradecimiento, le recibió en el Tartiere a su paso por Oviedo. Allí estuvo el presidente, Martín Peláez, que aseguró que están "súper agradecidos a Samu porque es un gran referente del deporte español e internacional, y encima es ovetense y oviedista".
En Llanes le esperaba otra leyenda
Tras hacer un pequeño receso en el Tartiere a mediodía, Samuel Sáchez siguió su ruta hacia Llanes, adonde llegó a eso de las siete de la tarde. Allí le esperaba otra leyenda, Carlos Muñoz, exfutbolista internacional y embajador del Oviedo, que le entregó una camiseta con su nombre grabado y con el número diez.
