Pablo Agudín, titular en el triunfo de España sub-19

El oviedista deja muy buenas sensaciones en los 70 minutos disputados

Agudín, ayer, con España. | RFEF

Agudín, ayer, con España. | RFEF

La joya de la cantera oviedista, Pablo Menéndez Agudín, terminó ayer su participación con la selección española sub-19 con las mejores sensaciones. El media punta fue titular con el combinado nacional y disputó unos buenos 70 minutos en el triunfo de España ante Ucrania, que pone fin a los últimos días de encuentros internacionales. Antes del cierre ante los ucranianos, los de Gallardo se habían impuesto a Países Bajos por 0-1 -Agudín ingresó a los 82 minutos- y empatado contra Inglaterra a 3, sin minutos del oviedista. El canterano regresa ahora a El Requexón con el objetivo de ser importante con el Vetusta.

