Dos en el césped, dos en el gimnasio y dos de viaje: así es la situación de los seis internacionales del Oviedo a dos días de jugar

Prepara Paunovic con mimo el duelo del sábado en Getafe pero lo hace el entrenador afectado por las bajas en sus sesiones. Los seis internacionales del Real Oviedo han ido incorporándose de forma paulatina a la rutina en El Requexón y aún no están todos en la ciudad deportiva.

Dos de los que fueron citados con los combinados nacionales ya están a pleno rendimiento a las órdenes de Paunovic. Se trata de Moldovan, de regreso tras jugar dos partidos con Rumanía, y de Sibo, debutante con victoria con Ghana, que esta mañana han trabajado en perfectas condiciones junto al resto de compañeros.

Dos más ya han llegado a Oviedo y estuvieron en El Requexón aunque en sus casos sin entrenarse con el grupo. Son los casos de David Carmo, dos partidos con Angola, y de Rahim, otros dos con Níger, que se quedaron en el gimnasio por una cuestión de cargas en los entrenamientos.

Y aún restan otros dos casos, los de los sudamericanos. Se espera que en las próximas horas aterricen en Asturias Fede Viñas y Salomón Rondón, con sabor muy diferente tras sus citas de estos días. Mientras que Viñas selló el pase de Uruguay, con gol incluido, y jugó algunos minutos en los dos duelos, para Rondón la cita internacional ha sido decepcionante: jugó como titular los dos choques, anotó un tanto, pero la derrota de Venezuela ante Colombia el último día unida al triunfo de Bolivia deja a la vinotinto sin opciones mundialistas.