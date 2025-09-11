¿Por qué el Oviedo no fichó un nueve el último día de mercado? Sus dirigentes contestan

Tras un mercado más que movido para el Oviedo, con 27 operaciones que incluyeron 12 incorporaciones, Agustín Lleida y Roberto Suárez, director general y director deportivo, hacen balance de la plantilla configurada y muestran su satisfacción por cómo ha quedado el plantel al que ahora Paunovic tratará de exprimir todo su fútbol.

Valoración de mercado. "Queremos poner en valor la planificación. Son 13 altas, contando a Chaira, fichado en propiedad. Y son 16 nacionalidades, es una prueba de lo que ha cambiado el mercado respecto a Segunda. En lo personal estamos muy contentos de cómo ha ido el mercado".

Hombres libres. "Hay algunos mercados que no se han cerrado, pero no vemos la posibilidad de mejorar la plantilla. La decisión es que salvo una oportunidad muy importante esta es la plantilla que llegará hasta enero".

Alemao. "Es un jugador que hizo goles el año pasado, que fue importante. Se hizo una evaluación como grupo y decidimos que fuera a Pachuca, llegó una oferta interesante y se ha ejecutado".

Brandon Domingues. "Está adaptándose y nos dará cosas. Hay que saber en qué momentos puede ser útil y qué nos puede dar. A algunos les cuesta más arrancar y a otros menos. Tenemos la confianza de que vaya a más, se vio con Rahim y Sibo el año pasado. El entrenador decidirá".

Sin fichar otro nueve. "Trabajamos por tener un tipo de delantero diferente a lo que había y que nos haría mejorar. Lo intentamos con varias opciones, pero teníamos claro que no íbamos a firmar por firmar, sino solo a alguien con unas características que fuera rentable para el club. No podemos desestabilizar el formato económico, algunas operaciones no se han podido hacer por eso. Tenemos que funcionar como equipo, no nos soluciona la salvación tener uno o dos jugadores diferenciales, sino el grupo".

Hassan. "Hubo interés por varios jugadores, pero priorizamos tenerlos aquí. Su valor en el mercado irá incrementándose ".

El tope. "Es de 42,9 millones y nos queda remanente para enero. Hemos tenido cuidado porque las amortizaciones te pueden afectar y no sabemos qué situación se dará en unos años".

Los jugadores despedidos. "Buscas una salida, buscas soluciones, a veces no llegas a esa solución. Llegaremos a un acuerdo con los despedidos seguro".

Los cedidos. "Son 6 cedidos a nivel internacional, de entrada y de salida, y en los nacionales está abierto pero lo quieren acotar para la temporada que viene".

Nota del mercado. "Nunca estás del todo contento, pero hay que esperar, no es solo que fiches, es el cuerpo técnico, el funcionamiento, la integración... Faltó la guinda pero lo importante no es la guinda, sino el pastel. Y nos gusta. Tenemos que estar unidos, no será sencillo. Hay que empujar todos, como club, ciudad, afición y pelear cada punto para llegar a la barrera de la salvación".

Planificación a futuro. "Queremos ser tan potentes como otros equipos. La gente pone mucho en valor nuestros jugadores en el mercado, pero es un proceso. Hay que sentar las bases. No despreciemos lo que tenemos".

La salida de Yayo. "Se va libre, pero no del todo. Ha salido pero mantenemos el control sobre él. Tenemos la opción de recompra para el club a año y medio, y derecho de tanteo".