"Que el Tartiere sea una caldera", piden los nuevos
Javi López y Ovie Ejaria, presentados ayer, subrayan a la afición como factor decisivo
Para Javi Lopez y Ovie Ejaria, presentados ayer como nuevos futbolistas azules (aún queda por celebrar el fichaje de David Carmo), el Oviedo supone una bonita oportunidad. Para reafirmar su nivel el primero tras la decepción de saber que la Real Sociedad no contaba con él y para volver a ser el que era el segundo. Los dos mostraron su satisfacción en su puesta de largo y prometieron esfuerzo y trabajo.
"Lo importante es que la gente esté con nosotros, que el Tartiere sea una caldera. Contra la Real se vio reflejado y eso nos va a ayudar para lograr muchos puntos", explicó Javi López, antes de añadir: "Trato de hacerlo lo mejor para aportar mi granito, vengo a darlo todo. A tener mayor exigencia para ayudar al equipo en todo. Lo que intentaré es ponérselo difícil al entrenador. Ejaria, por su parte, aprovechó para ensalzar la importancia de Paunovic en su contratación. "Tengo muy buena relación con él, es de los mejores entrenadores que he tenido. Estoy muy agradecido por esta oportunidad que me han brindado para mostrar mi fútbol".
