Asia sigue los pasos azules de su hermana Atlas desde Mallorca
Asia Guijarro Ponuick sigue los pasos de su hermana de Atlas y ya es socia del Real Oviedo desde sus primeros pasos. Asia nació el pasado 8 de julio en Palma de Mallorca y es socia desde el 31 del mismo mes. Sus padres, el mallorquín Ernesto y la canadiense Auden ya la han convertido al oviedismo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
- Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
- Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
- Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
- Los fumadores asturianos, indignados ante las multas a los padres de menores que fumen y el adiós al tabaco en las terrazas: 'Vamos a acabar yendo a fumar al monte
- Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
- La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
- Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España