¿Qué es el comité de disciplina social del Oviedo y qué sanciones puede poner al aficionado que hizo gestos racistas?

El asunto de los gestos racistas emitidos hacia Kylian Mbappé durante el Real Oviedo-Real Madrid del pasado 24 de agosto en el Carlos Tartiere está a en manos del juzgado, pero también podría tener una sanción por parte del Real Oviedo, tal y como anunció el club ayer en un comunicado en el que, además, se piden disculpas tanto al club blanco como a Mbappé por lo sucedido durante el transcurso de ese partido.

Un día después de que la policía comunicara que había detenido y puesto a disposición judicial a un aficionado tras reconocerle por las cámaras de seguridad haciendo gestos racistas, el Oviedo ha mostrado su opinión. Explica el club que fue ayer al mediodía cuando mantuvo una reunión con los mandos policiales para ser informado de cómo se encontraba el proceso contra el aficionado carbayón.

Los hechos se remontan al 24 de agosto, cuando los azules recibían al Madrid en el Tartiere. Tras disputarse el choque sin incidentes aparentes, la emisión por las cámaras del programa "El Día Después", de Movistar, avivó la polémica. Las imágenes mostradas revelaban un grito de "Uh, uh, uh, uh", imitando el sonido de un mono, en dos ocasiones diferentes del choque. La primera vez, en plena celebración de Mbappé, con los futbolistas blancos festejando el 0-1. La segunda es en el momento en el que Rodrygo es sustituido por Vinicius, que se convertiría en uno de los focos de la polémica por sus gestos con la grada.

La policía, tras analizar la grabación de las cámaras de seguridad, ha identificado a un joven aficionado como autor del primero de los gritos, el sucedido tras el gol de Mbappé. Fue detenido por un delito contra la integridad moral y un delito de odio. Tras prestar declaración en sede policial fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 en funciones de guardia de Oviedo y propuesto para sanción administrativa por infracción de la Ley 19/07 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que contempla multas de 60.000,01 hasta 650.000 euros para las faltas muy graves, así como la prohibición de acceso a los terrenos de juego.

Ahora, el aficionado está pendiente de juicio y el club azul se mantiene en un segundo plano ya que, según explicó ayer, no tiene acceso a la identidad del imputado. El Oviedo explicó que será el comité de disciplina social, órgano constituido la pasada temporada y que es nombrado por el consejo de administración, el que decidirá las medidas disciplinarias que se aplicarán al imputado, que se ejecutará cuando reciba los datos del seguidor. El club no revela la identidad de los componentes del órgano que es ajeno a la entidad y con representantes de distintos ámbitos jurídico-deportivos.

La situación vivida en el Tartiere encaja en uno de los supuestos "muy graves" del reglamento interno, concretamente en el que se describe como "expresiones o insultos que impliquen cualquier tipo de discriminación por razón de raza, religión, convicciones personales, orientación sexual o discapacidad, que atenten contra la dignidad de las personas físicas o jurídicas o cualquier institución, sea pública o privada". Las sanciones muy graves, se explica en el mismo documento, pueden tener una sanción de retirada del carné y prohibición de entrar en el Tartiere en un plazo de 2 a 5 años. En el caso de sanciones graves, la pena se atenúa a de 6 meses a 2 años sin entrar al estadio.

Disculpas azules

El club insistió en su comunicado que "rechaza de forma contundente cualquier tipo de comportamiento que atente contra la violencia, racismo, xenofobia, y la intolerancia en el deporte" y cierra el mismo pidiendo disculpas al Madrid y Mbappé: "Aunque este comportamiento es completamente aislado al sentir de la siempre ejemplar afición oviedista, el club ofrece una sincera disculpa tanto al Real Madrid como a su jugador Kylian Mbappé, que fue objeto de este lamentable acontecimiento".