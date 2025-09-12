Paunovic, preparado para Getafe: "Bordalás es un referente y hace competir a sus equipos, debemos estar a la misma altura en esfuerzo"

Veljko Paunovic atendió esta mañana a los medios de comunicación en El Requexón en la previa a la vuelta a la competición, con un interesante Getafe-Real Oviedo en la cuarta jornada liguera.

Cómo están los jugadores. “El tiempo para trabajar ha estado bien, aunque nos ha faltado gente con sus selecciones. Ha interrumpido el proceso de integración de la gente nueva, pero son circunstancias que vienen de que los jugadores lo están haciendo bien y también el equipo. Estoy contento con el trabajo realizado.Depende mucho del viaje y de los minutos cómo están. Tenemos distintos diagnósticos, no hay lesiones pero sí fatiga”.

Getafe. “Es un partido especial para mí porque estuve 2 años muy bonitos, de los mejores de mi carrera. Con el presidente que me dio la oportunidad de volver a España. Tuvimos dos grandes campañas y me llevo un gran recuerdo. Lo he seguido mucho y sabemos de los que son capaces, también la gente nueva va a cambiar. Habrá una adaptación pro parte de ambos, a las novedades del rival”.

El nivel del rival. “Es un equipo que compite con todo, que sabe a lo que juega. Bordalás es un referente y hace competir a sus equipos, debemos estar a la misma altura en esfuerzo. También tenemos que proponer nuestro estilo de juego”.

Hassan. “Está resuelto desde el primer momento actuamos. Sabe que se ha equivocado, ha pedido perdón, puso de su parte. Tenemos sentido común y sabemos su aportación. Hay que darle otra oportunidad. El grupo tiene claro que esas actitudes no las queremos aquí, no representan a este vestuario. Resolverlo conjuntamente e intermediación de los capitanes ha sido importante. La gente quería que fuera resuelto internamente pero se tiene que resolver de forma pública para que se resuelva. Es uno más y todos estamos unidos”.

Cansancio de los internacionales. “No es un escenario ideal, más cuando pasamos de una fase de acabar la ventana de inscripciones a jugar. Carmo vino, entrenó un día y se fue. Todo interfiere con la preparación ideal. No somos los únicos. Depende mucho del estado del regreso de los que vuelven, de sus fatigas, golpes...”

Objetivo sumar fuera. “Hay que respetar los procesos, hay que entender que un recién ascendido debe ganarse el respeto y demostrarse a sí mismo de lo que es capaz-. Hay que meter fuera y ganar. Son los siguientes pasos. Con la urgencia de sumar cada partido. Ya hemos dado el primer paso, hay que dar más”.

Forés. “Ha tenido espacio para mostrar sus habilidades, es una opción más. Se ha liberado de la competición por el puesto".

Brekalo. Es versátil, tiene desborde, gol, balón parado... Tiene juego poqrue se asocia y se entiende bien con los jugones. Nos aporta en dar criterio al manejo de balón en ataque”.

Javi López. “Ha estado trabajando muy bien, es curioso y quiere aprender. Es comunicativo. Todo lo que hemos trabajado se ha involucrado para entender su rol en el equipo. Está con piernas y enchufado, es una opción más en esa posición. También estamos encantados con Omar, ha dado un salto tremendo”.

Valoración del mercado. “Estoy muy contento con la plantilla que tengo, me encanta venir a trabajar con ellos,. Convencer a este grupo y sacar rendimiento es mi labor ahora, todos deben ser importantes en Primera. Estoy encantado”.