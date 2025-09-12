Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rotaciones, el antídoto contra el "virus FIFA": así son los planes de Paunovic para Getafe

Sibo y Moldovan ya trabajan con el grupo, Rahim y Carmo lo hacen en el gimnasio y Viñas y Rondón aún no se han entrenado esta semana

Javi López apunta al once y se mantiene la duda del nueve

Javi López, en el entrenamiento de ayer. | REAL OVIEDO

Javi López, en el entrenamiento de ayer. | REAL OVIEDO

Nacho Azparren

Nacho Azparren

Oviedo

Prepara Paunovic con mimo el duelo del sábado en Getafe pero lo hace el entrenador afectado por varias bajas en sus sesiones dentro de una semana diferente para el conjunto azul, acostumbrado los últimos años a jugar cada semana. Los seis internacionales del Real Oviedo han ido incorporándose de forma paulatina a la rutina en El Requexón y aún no están todos en la ciudad deportiva. La solución para evitar los efectos del "virus FIFA" pasa por las rotaciones.

Dos de los que fueron citados con los combinados nacionales ya están a pleno rendimiento a las órdenes de Paunovic. Se trata de Moldovan, de regreso tras jugar dos partidos con Rumanía, y de Sibo, debutante con victoria con Ghana, que ayer ya trabajaron en perfectas condiciones junto al resto de compañeros. Sin embargo, ninguno de los dos apunta al once.

Dos futbolistas más también han llegado a Oviedo y estuvieron ayer en El Requexón aunque en sus casos sin entrenarse con el grupo. Son los casos de David Carmo, dos partidos jugados con Angola, y de Rahim, otros dos con Níger, que se quedaron en el gimnasio por una cuestión de cargas en los entrenamientos. También parece en los dos casos que no serán de la partida en Getafe lo que supondría mantener la apuesta por la pareja Costas-Calvo en el eje de la zaga y ver debutar a Javi López, cedido por la Real, en el carril zurdo de la defensa.

El ataque en Getafe

Y, por último, aún restan otros dos casos, los de los sudamericanos. El club esperaba la llegada ayer por la noche de Fede Viñas y Salomón Rondón, con sabor muy diferente tras sus citas de los últimos días. Mientras que Viñas selló el pase de Uruguay, con gol incluido, y jugó algunos minutos en los dos duelos, para Rondón la cita internacional ha sido decepcionante: jugó como titular los dos choques, anotó un tanto, pero la derrota de Venezuela ante Colombia el último día unida al triunfo de Bolivia deja a la vinotinto sin opciones mundialistas.

Noticias relacionadas y más

Es la delantera el principal foco de curiosidad esta semana. Rondón y Viñas se han alternado como nueve pero Forés, el único descansado y que ha trabajado toda la semana con Paunovic, aún no ha disfrutado de minutos. Al serbio aún le queda la sesión de hoy para perfilar su equipo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
  2. Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
  3. Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
  4. Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
  5. Los fumadores asturianos, indignados ante las multas a los padres de menores que fumen y el adiós al tabaco en las terrazas: 'Vamos a acabar yendo a fumar al monte
  6. Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
  7. La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
  8. Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España

Vuelve el bocarte: la flota asturiana de cerco retoma la pesca al ganar cuota

Vuelve el bocarte: la flota asturiana de cerco retoma la pesca al ganar cuota

Ríos de birra en Gijón para celebra su "fiesta de fin de verano": "Hay cervezas para todos los paladares"

Ríos de birra en Gijón para celebra su "fiesta de fin de verano": "Hay cervezas para todos los paladares"

Las tres niñas de la zona rural de Lena que quedaron sin transporte escolar volverán a clase el lunes

Las tres niñas de la zona rural de Lena que quedaron sin transporte escolar volverán a clase el lunes

El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna

El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna

La expansión de Nuevo Roces lleva a proyectar un nuevo centro municipal

La expansión de Nuevo Roces lleva a proyectar un nuevo centro municipal

Jesús Alonso compra a su familia el 100% de la ingeniería avilesina IDESA: las claves de la operación

Jesús Alonso compra a su familia el 100% de la ingeniería avilesina IDESA: las claves de la operación

De jueves y orbayando, el estreno más frío de San Mateo

De jueves y orbayando, el estreno más frío de San Mateo

Nueva asignatura para los estudiantes asturianos: cultura sidrera (porque la sidra "no es solo alcohol")

Nueva asignatura para los estudiantes asturianos: cultura sidrera (porque la sidra "no es solo alcohol")
Tracking Pixel Contents