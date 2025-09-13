Adiós a Juan Mesa: "Lo fue todo para el Real Oviedo"

Fueron muchos y de muchas generaciones los exjugadores azules que se reunieron esta mañana para despedir a Juan Mesa, que hizo de todo en el Oviedo y que falleció el viernes a los 91 años de edad después de más de media vida ligado al club azul. Nacido en Algeciras, llegó al Real Oviedo en la temporada 1964-65, con el equipo en Primera División, para ocupar el puesto de portero. Un viaje que fue solo de ida, puesto que se retiró en 1970 en el club azul y en él desarrolló después un montón de facetas.

Fue entrenador ayudante, ojeador, presidente y, sobre todo, gerente, el cargo por el que es más recordado. También desarrolló una labor espectacular en el museo del club, recopilando información y conservando trozos de su larga y fecunda historia. Mesa falleció después de darse un golpe en la cabeza precisamente en el palco del Oviedo el pasado 21 de junio, cuando el equipo azul disputaba el partido de vuelta ante el Mirandés en el Tartiere, día en el que consumó su regreso a Primera División. El expresidente azul ya nunca llegó a recuperarse del todo de esas lesiones y el pasado viernes falleció.

Entre los asistentes al tanatorio de El Salvador, en Oviedo, donde se celebró una misa por su eterno descanso, estuvieron exjugadores como Sabino Zubeldia, Viti, Vili, Carlos muñoz, Oli, José Luis Quirós, Antuña. Javier, José María o Juan Manuel, entre otros. También estuvo presente el concejal de Seguridad de Oviedo José Ramón Prado y políticos como Isidro Fernández Rozada o Jaime Reinares.

Para Vili, el que fuera capitán del Oviedo y que también ocupó el cargo de gerente del club, Juan Mesa "lo fue todo" en el club azul: "Desde que yo fiché por el Vetusta hace 50 años, estaba él en el club. Fue portero. Uno vez que dejó el fútbol pasó a ser gerente, estuvo de segundo entrenador, de presidente, para todo el mundo es el gerente. Fue la cabeza de un equipo que floreció, bajó, floreció, bajó, y allí estaba Juan Mesa resolviendo los problemas en la Federación".

También alabó su labor recopilando información y puso como ejemplo el regalo que le hizo cuando se jubiló: "Se dedicó a recopilar todo lo que estaba por ahí esparcido; a mí, cuando me jubilé, me hizo un libro con todos los partidos que había jugado. Del equipo nuestro y del equipo contrario. Era una eminencia, tuvo al Oviedo en la cabeza hasta el último momento”. Para Vili, Mesa fue "un luchador": "Siguiendo luchando hasta el último momento", concluyó.