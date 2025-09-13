Fallece "la persona que mejor ha cuidado la historia del Real Oviedo": Adiós a Juan Mesa

Juan Mesa Gil falleció en la mañana de ayer a los 91 años de edad y más de media vida ligada al Real Oviedo se apagó. El que fuera jugador y presidente, entre otros muchos cargos en el club carbayón, no pudo recuperarse del golpe en la cabeza que se dio el pasado 21 de junio, durante la disputa del partido de vuelta por el ascenso ante el Mirandés. Un tropezón y un golpe en la cabeza hizo que fuera ingresado esa misma noche en el HUCA y aunque semanas después fue dado de alta ya nunca llegó a recuperar del todo. El oviedismo está de luto por el adiós a una persona que se enamoró de Oviedo y de su equipo hasta convertirse en uno de los que más ha profundizado en su ya casi centenaria historia.

Juan Mesa, en el campo de Buenavista.

Porque Mesa, nacido en Algeciras, aterrizó en Oviedo ya con 27 años, en plena madurez de sus condiciones futbolísticas, tras haber jugado antes en el España Algeciras, Granada y Jaén. Fue en la temporada 64/65. Actuaba como portero y defendió la meta azul seis temporadas, la primera de ellas en Primera y las cinco siguientes en Segunda, pero ya nunca se alejaría del todo del Oviedo. Enrique Rubio Sañudo, presidente por entonces, fue el que propuso seguir en club.

Tras retirarse de los terrenos de juego con 32 años, Mesa pasó a desempeñar funciones de segundo entrenador, técnico del juvenil, ojeador, delegado, administrativo y gerente. Pero el momento de mayor relevancia fue cuando ejerció como presidente entre agosto de 2005 y septiembre de 2007, en una de las etapas más complicadas de los años en el barro del Oviedo, que siempre definía como "mi peor etapa en el Oviedo". "Menos de utillero, en el Oviedo hice de todo", solía resumir Mesa su aportación desde distintos ángulos al club.

"Yo siempre le decía que era un andaluz ovetense. Su integración con el Oviedo y con la ciudad fue total desde el primer día", indica Vicente González-Villamil, presidente de los veteranos, que destaca, además, su amplio conocimiento fruto de su interés por aprender. "Como buen maestro, Mesa siempre estaba estudiando, formándose. En todos los aspectos. Me acuerdo cuando era segundo entrenador que, después de las sesiones, nos mandaba quedarnos a los defensas y nos ponía ejercicios específicos para los despejes. Decía que había que convertirlos en pases. Y si fallabas, abdominales", relata. "Eso que ahora está muy integrado por entonces era algo que no era común", añade Vicente.

Un estudioso

En los últimos años, Mesa se había especializado en el estudio de la historia del Real Oviedo, una contabilidad de partidos y estadísticas que llevaba de forma minuciosa personalmente. El museo a su nombre en el estadio es el mejor legado que queda ahora. "No creo que haya habido nadie que haya cuidado la historia del Oviedo como Juan. Y no solo de su época, ni del pasado. Seguía añadiendo datos todas las temporadas, era algo a lo que se dedicó en cuerpo y alma. Ojalá se haga un buen uso de todo lo que él lleva recopilado todos los años porque es un legado muy bonito que nos deja", indica Vicente. Mesa será despedido hoy con una ceremonia en la capilla del tanatorio El Salvador a partir de las 12 horas.