Susto enorme en el Getafe-Oviedo: Vidal se marcha en ambulancia tras un brutal choque

Susto enorme en el Getafe-Real Oviedo. A los nueve minutos del partido, un brutal choque entre Nacho Vidal, lateral azul, y Rico, carrilero izquierdo del Getafe, paró el encuentro durante casi diez minutos. Vidal, fruto del golpe, acabó ensangrentado y aturdido. Los servicios médicos del Oviedo, saltaron rápido al campo, así como una ambulancia y agentes de protección civil. Vidal tuvo que ser sustituido, pero la mejor noticia fue verle consciente, saliendo en la camilla, ya que las primeras imágenes, con el lateral muy conmocionado, asustaron a los presentes. Lucas entró en su puesto.

Vidal se llevó una gran ovación cuando subía a la ambulancia y el partido estuvo parado más de cinco minutos por ese contratiempo, entre gestos de preocupación de los aficionados. No fue el único revés. El inicio del encuentro en Getafe fue muy accidentado, ya que justó después de que las asistencias se llevasen a Vidal, agentes sanitarios acudieron a la grada a atender a un aficionado que sufrió algún tipo de percance.