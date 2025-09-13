Susto enorme en el Getafe-Oviedo: Vidal se marcha en ambulancia tras un brutal choque
El lateral del Oviedo tuvo que ser sustituido tras un golpe en la cabeza
Susto enorme en el Getafe-Real Oviedo. A los nueve minutos del partido, un brutal choque entre Nacho Vidal, lateral azul, y Rico, carrilero izquierdo del Getafe, paró el encuentro durante casi diez minutos. Vidal, fruto del golpe, acabó ensangrentado y aturdido. Los servicios médicos del Oviedo, saltaron rápido al campo, así como una ambulancia y agentes de protección civil. Vidal tuvo que ser sustituido, pero la mejor noticia fue verle consciente, saliendo en la camilla, ya que las primeras imágenes, con el lateral muy conmocionado, asustaron a los presentes. Lucas entró en su puesto.
Vidal se llevó una gran ovación cuando subía a la ambulancia y el partido estuvo parado más de cinco minutos por ese contratiempo, entre gestos de preocupación de los aficionados. No fue el único revés. El inicio del encuentro en Getafe fue muy accidentado, ya que justó después de que las asistencias se llevasen a Vidal, agentes sanitarios acudieron a la grada a atender a un aficionado que sufrió algún tipo de percance.
- Matan de una paliza a un conocido ganadero de Cueves (Ribadesella) a la puerta de su casa
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
- Adiós a Rosa en Pasapalabra tras fallar en la silla azul
- El ganadero hallado muerto en Cueves (Ribadesella) presentaba un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza
- El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna
- Trágico atropello mortal en Gijón: un conductor drogado se da a la fuga tras arrollar a un peatón
- Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España