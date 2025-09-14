Nacho Vidal tranquilza tras su brutal golpe en la cabeza: "Todo quedó en un susto"

Fue el mayor susto del encuentro de Getafe. A los nueve minutos del partido, un brutal choque entre Nacho Vidal, lateral azul, y Rico, carrilero izquierdo del Getafe, paró el encuentro durante casi diez minutos. Vidal, fruto del golpe, acabó ensangrentado y aturdido. Los servicios médicos del Oviedo, saltaron rápido al campo, así como una ambulancia y agentes de protección civil. Vidal tuvo que ser sustituido, pero la mejor noticia fue verle consciente, saliendo en la camilla, ya que las primeras imágenes, con el lateral muy conmocionado, asustaron a los presentes.

Tras ser evacuado al hospital, ha sido el propio lateral del Oviedo el que ha arrojado algo de tranquilidad sobre su estado a través de sus redes sociales. "Me encuentro mucho mejor, todo quedó en un susto. Gracias de corazón por los mensajes y por las muestras de cariño", escribió en su cuenta de Instagram.

El propio club azul informó sobre su estado minutos antes. "Durante el partido de esta tarde en el Coliseum, nuestro futbolista Nacho Vidal sufrió un traumatismo craneoencefálico, sin pérdida de conocimiento, que le obligó a ser retirado en ambulancia al Hospital Universitario de Getafe.

Tras las pruebas realizadas, que han resultado dentro de la normalidad, el futbolista azul quedará en observación las próximas horas, acompañado por un miembro de los servicios médicos del Club.

El Real Oviedo quiere agradecer al centro hospitalario y a todos los profesionales que han contribuido para una eficaz gestión de la situación.

Asimismo, el Real Oviedo agradece al Getafe, en las figuras de Diego Rico y Enrique Mejuto, que se trasladasen tras el partido al Hospital Universitario de Getafe para acompañar a nuestro jugador"