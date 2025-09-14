El Getafe salta contra La Liga por la temperatura del choque ante el Oviedo: "Se han atendido a 6 personas por un golpe de calor"

El encuentro del Colisem fue accidentado más allá de la acción de Vidal, ya que seis personas tuvieron que ser atendidas en la grada por golpes de calor, al disputarse a las 2 de la tarde con temperaturas que superaban los 30 grados. Alberto Heras, director de negocio del Getafe, expresó sus quejas ante la Liga a través de X: “Creo que todos tendríamos que hacer una reflexión profunda de los horarios. Hoy se han atendido a 6 personas por un golpe de calor. Quizás en septiembre, con temperaturas de más de 30 grados, poner un partido a las 14:00 horas no es la mejor opción para los aficionados y para los profesionales”.

Aunque la situación más impactante se dio con el golpe de Nacho Vidal. El Oviedo tuvo, al final, la mejor noticia posible del fin de semana al conocerse que Nacho Vidal ha salido del hospital tras las primeras horas en observación y como él mismo había explicado en sus redes sociales todo se ha quedado en un enorme "susto". El lateral protagonizó la escena más alarmante de la jornada, en un choque con Diego Rico por el que tuvo que ser evacuado de inmediato del campo y llevado al hospital. Pero, como informó el Real Oviedo en la mañana de ayer, el alicantino fue dado de alta tras unas horas en observación y ha regresado a Asturias para seguir con su recuperación a la espera de que los servicios médicos dictaminen cuando puede reincorporarse a los entrenamientos y ser un recurso más a las órdenes de Paunovic.

La acción del choque se produjo a los nueve minutos del partido, un balón aéreo que fueron a buscar al mismo tiempo Vidal y Rico y que terminó en una colisión de sus cabezas. El incidente tuvo el encuentro detenido durante casi diez minutos. El oviedista, fruto del golpe, acabó ensangrentado y aturdido. Los servicios médicos del Oviedo saltaron rápido al campo, también la ambulancia y agentes de protección civil.

Tras ser evacuado al hospital, fue el propio lateral del Oviedo el que arrojó algo de tranquilidad sobre su estado a través de sus redes sociales. "Me encuentro mucho mejor, todo quedó en un susto. Gracias de corazón por los mensajes y por las muestras de cariño", escribió en Instagram.

Ayer, el club carbayón informó de que Vidal ha sido de alta y que "se reincorporará a los entrenamientos en función de las indicaciones de nuestro servicio médico". El Oviedo ya había informado sobre su estado el día anterior y había revelado una visita especial. "El Real Oviedo agradece al Getafe, en las figuras de Diego Rico y Enrique Mejuto, que se trasladasen tras el partido al Hospital Universitario de Getafe para acompañar a nuestro jugador", publicó.