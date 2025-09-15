Emotivo homenaje a la cantera y mensaje de Santi Cazorla a los chavales: "Ojalá, como yo, podáis cumplir vuestro sueño de jugar en el Oviedo"

Santi Cazorla, como símbolo y ejemplo a seguir. Los integrantes de las categorías inferiores del Real Oviedo recibieron ayer un sentido homenaje en la gala "Memoria azul", recuperada por la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (APARO) y el Fondo Norte después de unos años sin celebrarse en un Palacio de Exposiciones y Congresos de gran sentimiento oviedista. Allí estuvieron representados todos los estamentos del Real Oviedo, incluidos los jugadores de la primera plantilla, en un acto que fue dirigido a resaltar la labor de los jugadores de las categorías inferiores, a los que el gran capitán, Cazorla, les invitó a seguir sus pasos.

La banda de gaitas Ciudad de Oviedo dio la bienvenida al acto. El "Asturias, patria querida" y el himno del Real Oviedo dieron paso a la entrada al escenario de Joaquín Pajarón, conductor del acto, que inició la fiesta con un sentido minuto de silencio en memoria de Juan Mesa, fallecido la semana pasada.

El Oviedo estuvo representado por todos sus estamentos, con el presidente Martín Peláez a la cabeza. También acudió un amplio número de peñistas y los expresidentes Manolo Lafuente y Jorge Menéndez Vallina, que entregaron un par de premios. Por parte del Ayuntamiento, la representación estuvo en manos de Mario Arias, primer teniente de Alcalde del consistorio carbayon.

Tras una emotiva intervención de Ana Piera, impulsora de la asociación "El Ángel de Javi", para la que pidió la colaboración de todos los presentes para el tratamiento de la enfermedad de su hijo, que sufre en síndrome NEDAMSS, un objetivo en el que el club azul prometió su colaboración, los principales dirigentes azules salieron al estrado.

Agustín Lleida, director general, expuso que "las nuevas generaciones son las semillas sobre las que se sustenta el club. Nada nos produce más orgullo de ver el campo lleno de niños y niñas. Debemos seguir cuidándolo. La educación académica y humana es prioridad para el Real Oviedo y para Pachuca, y buscamos ofrecer las mejores herramientas para que no sean solo los mejores futbolistas, sino también valores para la vida, la competencia más importante".

Y añadió el directivo: "Nuestros esfuerzos están dirigidos ahora a la nueva ciudad deportiva, que allí se sientan como una familia y podamos seguir evolucionando. A este club no le hace más grande los trofeos, sino los valores que se representan cada día".

Pelaéz anunció en su intervención que antes del choque ante el Barça el club azul celebraría un "merecido homenaje" hacia la figura de Juan Mesa, "un gran presidente, jugador, oviedista y ser humano".

Los premiados

Tras las palabras de los dos dirigentes azules, se dio paso a la entrega de las distintas distinciones a los futbolistas de la cantera. Los premios a los mejores jugadores del pasado curso, el Peter Dubovsky, que iba destinado a los primero equipos, fueron a parar a los futbolistas Aarón Escandell y Andrea Sordo.

«Agradezco el premio, aunque para mí es fruto de un trabajo colectivo, poque lo he logrado gracias a los compañeros y al cuerpo técnico y por eso pudimos hacer historia la pasada temporada con ese ascenso a Primera. Ahora, nos dejaremos la piel para mantener al club donde se merece», comentó el portero azul.

El premio Armando Barbón, dirigido a la mayor proyección en los primero equipos, fue a parar a las manos de Marco Esteban y Elena Lara.

Los Tensi, que distinguen el «orgullo, valor y garra», subrayaron la temporada de Gema Ginés y a Santi Cazorla. Y ahí, con el internacional, se vivió uno de los momentos más emotivos de la tarde. «Tensi siempre ha sido un referente para mí, y por eso este premio es tan especial. 25 años atrás yo era parte de la cantera y mi sueño era vestir esta camiseta. Ojalá vosotros también podáis cumplir vuestro sueño como yo lo hice», explicó Cazorla, tras recibir la ovación y el clásico , y en esta ocasión improvisado, «¡Oh, Santi Cazorla!» de los presentes cuando salía al estrado.

Hubo ganadores de todas las categorías. La distinción Pelayo Novo al compañerismo fue a parar a Hugo Fernández (alevín A), Álvaro Sánchez (infantil B), Mercedes Riestra (infantil C), Álvaro Menéndez (infantil A), Darío Alonso (cadete B), Pelayo Rodríguez (cadete A), Lucas Menéndez (juvenil B), Marcos Sánchez (juvenil A), Cris San José (Femenino C), Candela Velázquez (Femenino B), Jaime Coballes (Vetusta) y Antonio (Genuine).

El premio Julio Marigil, al esfuerzo y dedicación, fue para Iván Pravia (alevín A), Samuel Gómez (infantil B), María Agüero (infantil C), Lucas Fernández (infantil A), Erick Patallo (cadete B), Pablo Tapia (cadete A), Diego Ruiz (juvenil B), Enzo Pérez (juvenil A), María Antuña (femenino C), Lorena Cortizo (femenino B), Diego Menéndez (Vetusta) y Juanín (Genuine).