Habrá derbi asturiano, Sporting y Oviedo se miden en la Copa de la Reina: este es el horario del gran clásico asturiano

Habrá derbi asturiano. Sporting de Gijón Femenino y Real Oviedo Femenino se enfrentarán esta temporada en la segunda ronda de la Copa SM la Reina. El equipo gijonés, que eliminó antes en primera ronda al Real Avilés, recibirá al Real Oviedo.La eliminatoria se disputa el 1 de octubre y será a partido único. El horario del partido está aún pendiente de confirmación. El Sporting jugará como local por el hecho de competir en una categoría inferior a la del Rel Oviedo -el club azul milita en Primera RFEF tras ascender la pasada campaña-. El club gijonés ha decidido que el encuentro se dispute en la Escuela de Fútbol de Mareo.

La Federación Española celebró este lunes 15 de septiembre en la Ciudad Deportiva de Las Rozas el sorteo con motivo de la segunda eeliminatoria de la Copa de la Reina. El azar reúne de nuevo a Sporting y Oviedo en una campaña en la que además los clubes asturianos -tanto en fútbol masculino como en femenino- se encuentran en categorías distintas tras el reciente doble ascenso del Real Oviedo.