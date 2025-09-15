Qué fue de los héroes del ascenso que no siguen en el Oviedo: solo uno juega en Primera

El Oviedo tocó la gloria y, de inmediato, el nombre de un grupo de elegidos pasó a formar parte de la historia del oviedismo. Era el ascenso más deseado, así que parece lógico. Han pasado algo más de dos meses de aquello y el Oviedo ha sufrido una profunda remodelación. Treinta jugadores disfrutaron de algún minuto en el histórico curso pasado: quince siguen, quince se han ido. Y de estos últimos, solo Alemão compite esta campaña en la máxima categoría.

El fichaje del brasileño por el Rayo -ayer debutó en Pamplona- fue una de las operaciones más atractivas del último día de mercado. Cerca de 5 millones pagan los madrileños a Pachuca por un ariete que, con 14 dianas, fue clave en el ascenso del Oviedo en una trayectoria de más a menos a lo largo del curso.

La mayor parte del contingente de los que se han marchado han encontrado acomodo en Segunda. Uno, fuera: Braat, que ya es indiscutible en el Rodez de la segunda francesa. En España, Zaragoza se ha convertido en el destino preferido de los ex: Pomares, Paulino y Moyano recalaron allí. Álex Cardero juega cedido en el Mirandés y Paraschiv en la Cultural, mientras que el héroe del "día D", Francisco Portillo, quiere alimentar su leyenda en el Huesca.

La situación más llamativa la atraviesan Jaime Seoane y César de la Hoz, que no tuvieron un papel trascendental en el play-off pero a los que se les supone mercado: ninguno de los dos tienen equipo hasta ahora, aunque en el caso de Seoane condicionada su situación por la tardanza en desvincularse de Pachuca. Y está Eze, que llegó a debutar y trata de seguir creciendo en el Avilés, de Primera Federación.

También buscan su sitio los que abandonaron el Oviedo en enero. Del Moral vuelve a competir a préstamo en el Córdoba, Dotor busca sitio en el Málaga tras su salida al Sporting y Masca ha firmado por el Waldhof Mannheim 07, de la tercera categoría alemana. Jaime Vázquez, por su parte, sigue cedido en el filial del Celta.

Los que se mantienen

El resto de futbolistas con algún minuto el curso pasado siguen ligados a la disciplina azul. Es el caso de los Aarón, Luengo, Lemos (lesionado), Vidal, Lucas, Calvo, Costas, Rahim, Colombatto, Sibo, Cazorla, Chaira, Hassan, Viñas y Omar Falah.