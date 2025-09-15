Qué fue de los héroes del ascenso que no siguen en el Oviedo: solo uno juega en Primera
De los 15 jugadores que participaron el año pasado con el conjunto azul y no siguen, solo Alemão juega en la máxima categoría
Jaime Seoane y De la Hoz no han encontrado de momento equipo
El Oviedo tocó la gloria y, de inmediato, el nombre de un grupo de elegidos pasó a formar parte de la historia del oviedismo. Era el ascenso más deseado, así que parece lógico. Han pasado algo más de dos meses de aquello y el Oviedo ha sufrido una profunda remodelación. Treinta jugadores disfrutaron de algún minuto en el histórico curso pasado: quince siguen, quince se han ido. Y de estos últimos, solo Alemão compite esta campaña en la máxima categoría.
El fichaje del brasileño por el Rayo -ayer debutó en Pamplona- fue una de las operaciones más atractivas del último día de mercado. Cerca de 5 millones pagan los madrileños a Pachuca por un ariete que, con 14 dianas, fue clave en el ascenso del Oviedo en una trayectoria de más a menos a lo largo del curso.
La mayor parte del contingente de los que se han marchado han encontrado acomodo en Segunda. Uno, fuera: Braat, que ya es indiscutible en el Rodez de la segunda francesa. En España, Zaragoza se ha convertido en el destino preferido de los ex: Pomares, Paulino y Moyano recalaron allí. Álex Cardero juega cedido en el Mirandés y Paraschiv en la Cultural, mientras que el héroe del "día D", Francisco Portillo, quiere alimentar su leyenda en el Huesca.
La situación más llamativa la atraviesan Jaime Seoane y César de la Hoz, que no tuvieron un papel trascendental en el play-off pero a los que se les supone mercado: ninguno de los dos tienen equipo hasta ahora, aunque en el caso de Seoane condicionada su situación por la tardanza en desvincularse de Pachuca. Y está Eze, que llegó a debutar y trata de seguir creciendo en el Avilés, de Primera Federación.
También buscan su sitio los que abandonaron el Oviedo en enero. Del Moral vuelve a competir a préstamo en el Córdoba, Dotor busca sitio en el Málaga tras su salida al Sporting y Masca ha firmado por el Waldhof Mannheim 07, de la tercera categoría alemana. Jaime Vázquez, por su parte, sigue cedido en el filial del Celta.
Los que se mantienen
El resto de futbolistas con algún minuto el curso pasado siguen ligados a la disciplina azul. Es el caso de los Aarón, Luengo, Lemos (lesionado), Vidal, Lucas, Calvo, Costas, Rahim, Colombatto, Sibo, Cazorla, Chaira, Hassan, Viñas y Omar Falah.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a Rosa en Pasapalabra tras fallar en la silla azul
- El ganadero hallado muerto en Cueves (Ribadesella) presentaba un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- La Guardia Civil intenta cuadrar la presunta vía de escape de los homicidas del ganadero de Ribadesella, señalada por su viuda y la hermana durante su declaración, que duró más de seis horas
- Crisis laboral en Avilés: Windar anuncia por sorpresa el despido de cerca de 70 trabajadores
- El alcalde de Ribadesella lamenta haberse enterado 'por la prensa' del nuevo retraso de las obras del puente: 'Sería muy perjudicial que afectase a la temporada alta
- Matan de una paliza a un conocido ganadero de Cueves (Ribadesella) a la puerta de su casa
- Sin rastro del arma que acabó con la vida de José Antonio Otero en Cueves (Ribadesella): la Guardia Civil realiza desde ayer labores de búsqueda con drones