El canterano del Oviedo Juan Mata ya tiene nuevo destino

El canterano del Real Oviedo Juan Mata se ha convertido en nuevo jugador del Melbourne Victory australiano de cara a la temporada 2025-2026 de la liga del país oceánico, en lo que será el octavo club del campeón del mundo en su dilatada carrera.

"Un centrocampista sumamente talentoso con una técnica excepcional y una zurda mágica", explicó el equipo australiano en un comunicado. A sus 37 años, además de ser campeón del mundo y de Europa con España en 2010 y 2012, ganó la Liga de Campeones y la Liga Europa en 2012 y 2013 con el Chelsea. En 2017 volvió a ganar la segunda competición europea con el Manchester United.

Su periplo en Inglaterra terminó en 2022, cuando fichó por el Galatasaray turco. Su contribución en el país inglés fue premiada en 2025, al ser distinguido como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE). Después de Turquía, Mata jugó en Japón y desde hace algunos meses en el Western Sydney Wanderers, también de Australia.