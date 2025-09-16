Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cientos de autógrafos, Garra amenizando y Sibo como estrella: así fue el día de San Mateo del Real Oviedo

Colas enormes para conseguir un autógrafo de sus ídolos en el acto celebrado en el campo de San Francisco

Sibo, con un aficionado

Sibo, con un aficionado / Mario Canteli

Nacho Azparren

Nacho Azparren

Oviedo

La cola era tan larga que se salía de la calle, en pleno Campo de San Francisco, para invadir el paseo de los Álamos. Decenas de niños y niños aguardaron durante las dos horas que duró el evento para lograr el autógrafo de alguno de sus ídolos. En total, se superó de forma holgada el centenar de firmas y fotografías con los allí desplazados: David Carmo y Rahim en el primer turno y Kwasi Sibo y Álex Forés en el segundo, con las futbolistas del Femenino Carol Férez y Nati Cano completando el elenco. El día dedicado por San Mateo al Real Oviedo, el primero que se hace con el conjunto azul en la máxima categoría fue un completo éxito.

Carmo, Rahim y Carol fueron los ocupantes de la mesa de firmas en el primer turno, cuando las previsiones ya se habían desbordado con los más pequeños. Para que fuera más amena la cola, larga por la alta demanda, Garra amenizó la espera a los presentes, ganándose el cariño del público. Además, una diana gigante servía de destino de los balones lanzados por aquellos que querían mostrar sus dotes con el balón.

En el momento del cambio de turno, se pudo comprobar por qué Sibo es uno de los futbolistas más queridos por la afición. El ghanés respondió a los saludos de la gente con sonrisas y pulgares arriba.

Fue en ese momento cuando David Carmo atendió a los medios para mostrar sus primeras impresiones como jugador del Oviedo en un fluido castellano, fruto de sus estudios en la escuela. "Desde el primer día el grupo me ha gustado mucho. Me recibieron todos muy bien y estoy listo para empezar a sumar. El otro día tuve mis primeros minutos, entré en circunstancias complicadas, pero fue bueno poder debutar por fin", señaló el angoleño.

Nivel en España

Carmo se muestra sorprendido por el nivel técnico que ha encontrado en La Liga en estas primeras semanas de adaptación al nuevo entorno: "Lo que más me gusta de la Liga es la calidad del fútbol. Todos los equipos quieren jugar, competir, y pienso que es un campeonato muy competitivo".

Y cerró el zaguero: " El de Elche será un partido complicado, pero vamos a hacer nuestro partido, sin condicionarnos demasiado por el rival".

