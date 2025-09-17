Fede Viñas, sacionado con dos partidos por su roja
El charrúa se perderá los encuentros contra el Elche y frente el Barcelona
Fede Viñas se perderá los choques ante el Elche y el Barça, que se disputan en apenas cuatro días, ya que ha sido sancionado con dos encuentros tras la roja directa que vio el pasado sábado en el tramo final del choque ante el Getafe.
El Comité de Disciplina de la Federación ha acordado imponerle dos encuentros por "producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido".
La acción sucedió en el minuto 80 del encuentro cuando el uruguayo, que llevaba solo 22 minutos sobre el terreno de juego y ya había visto una amarilla, le soltó un manotazo a Domingos Duarte, central del Getafe, a la altura del pecho. La jugada fue sancionada con tarjeta roja por el colegiado Guzmán Mansilla.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las últimas palabras del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella a su cuñada: 'Mada, dame las manos, no me sueltes, levántame
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de 'gran lujo' de Asturias lanza ahora una gran 'experiencia' en torno al vino
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha
- Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
- Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera
- Los hosteleros de la avenida de Galicia planean unificar el diseño de las terrazas: 'Ahora hay más clientes