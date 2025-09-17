Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marianín Román

Volvimos: Marianín está de vuelta

El ascenso del Oviedo, por carta

¡Hola! Aquí estoy de nuevo, como la factura de la luz: cuando menos te lo esperas, ¡zas!, en la mesa. El Oviedo ha vuelto a Primera y, claro, también vuelve Marianín. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Dejarles a ustedes sin mi sabiduría? Ni hablar. He estado ocupado en labores vitales: perder el tiempo, mirar al horizonte, pensar en tonterías. Pero he vuelto, como vaticinó Melendi, dispuesto a narrar la odisea azul.

Ya me conocen: Marianín Román, hermano de Arturo, primo de Rogelio y Mateo, tío segundo de todo Oviedo si nos ponemos a sacar el árbol genealógico. Mi misión: hablar del Oviedo en lo bueno y en lo malo, en las alegrías y en las penas, hasta que el verano nos separe. Y con sus chismes, claro.

Lo curioso es que me retiré con dueños mexicanos y vuelvo con… dueños mexicanos. Pero no los mismos, ojo. Estos parecen más zen, menos de trincheras, más de sonrisa amplia. Vamos, que el Oviedo ahora es "retebonito", que dicen allá. Casi nadie queda de la vieja guardia (un saludo, Jaibo), y alguno que resiste de aquellas tampoco me debe de echar de menos. Eso sí, aplauso en pie a Martín Peláez, más temple que un monje tibetano, y a Agustín Lleida, una navaja multiusos que lo mismo te ficha que te negocia el convenio colectivo.

Noticias relacionadas y más

Así que aquí estaré, querido lector, dándole a la tecla con la misma sorna de siempre. No se lo tome a pecho: esto va de reírnos un poco, de ondear la bandera azul y de saborear, por fin, el gustazo de decir: "El Oviedo está en Primera".

