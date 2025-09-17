Opinión | R. O. confidencial
Marianín Román
Volvimos: Marianín está de vuelta
¡Hola! Aquí estoy de nuevo, como la factura de la luz: cuando menos te lo esperas, ¡zas!, en la mesa. El Oviedo ha vuelto a Primera y, claro, también vuelve Marianín. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Dejarles a ustedes sin mi sabiduría? Ni hablar. He estado ocupado en labores vitales: perder el tiempo, mirar al horizonte, pensar en tonterías. Pero he vuelto, como vaticinó Melendi, dispuesto a narrar la odisea azul.
Ya me conocen: Marianín Román, hermano de Arturo, primo de Rogelio y Mateo, tío segundo de todo Oviedo si nos ponemos a sacar el árbol genealógico. Mi misión: hablar del Oviedo en lo bueno y en lo malo, en las alegrías y en las penas, hasta que el verano nos separe. Y con sus chismes, claro.
Lo curioso es que me retiré con dueños mexicanos y vuelvo con… dueños mexicanos. Pero no los mismos, ojo. Estos parecen más zen, menos de trincheras, más de sonrisa amplia. Vamos, que el Oviedo ahora es "retebonito", que dicen allá. Casi nadie queda de la vieja guardia (un saludo, Jaibo), y alguno que resiste de aquellas tampoco me debe de echar de menos. Eso sí, aplauso en pie a Martín Peláez, más temple que un monje tibetano, y a Agustín Lleida, una navaja multiusos que lo mismo te ficha que te negocia el convenio colectivo.
Así que aquí estaré, querido lector, dándole a la tecla con la misma sorna de siempre. No se lo tome a pecho: esto va de reírnos un poco, de ondear la bandera azul y de saborear, por fin, el gustazo de decir: "El Oviedo está en Primera".
Suscríbete para seguir leyendo
- Las últimas palabras del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella a su cuñada: 'Mada, dame las manos, no me sueltes, levántame
- El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de 'gran lujo' de Asturias lanza ahora una gran 'experiencia' en torno al vino
- El ganadero asesinado a golpes el viernes en Cueves (Ribadesella), enterrado este domingo en el cementerio de Xuncu
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- Una yegua pura raza española, de seis años y de Cangas del Narcea es la ganadora absoluta de Ecunarcea
- Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
- El test de San Mateo con Javi Rozada: 'Quiero ver al Sporting de Portugal en el Tartiere
- Los hosteleros de la avenida de Galicia planean unificar el diseño de las terrazas: 'Ahora hay más clientes